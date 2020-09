Zaida Bergrothin Tove Toronton Industry Selects -listalla

Toronton elokuvajuhlat on julkaissut Industry Selects -listan, jolla on mukana 30 festivaalin kuratoimaa elokuvaa. Kyseiset elokuvat esitetään ammattilaisyleisölle ja medialle festivaalin omalla verkkoalustalla. Festivaalin tiedotteen mukaan valikoima koostuu ohjaajavetoisista ja yleisöön vetoavista elokuvista, joilla on kansainvälistä myyntipotentiaalia.

Zaida Bergrothin ohjaama Tove on ainoa suomalaiselokuva Industry Selects -listalla. Bergrothin aiempia elokuvia on esitetty Torontossa, mm. Marian paratiisi (2019) ja Miami (2017). Toven on käsikirjoittanut Eeva Putro ja tuottanut Aleksi Bardy ja Andrea Reuter Helsinki-filmiltä. Elokuvan ensi-ilta Suomessa on 2.10.2020.