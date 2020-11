Zaida Bergrothin ohjaama Tove Suomen Oscar-ehdokkaaksi

Suomen Filmikamari ry:n tiedote

Tove Janssonista kertova Tove on valittu Suomen ehdokkaaksi parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkintoon.

Elokuvan on ohjannut Zaida Bergroth ja käsikirjoittanut Eeva Putro. Suomen Oscar-valinnasta vastaa Suomen Filmikamarin johdolla muodostettu elokuva-ammattilaisten raati.Raadin mukaan Tove on hallittua elokuvakerrontaa ja sen näyttelijätyö on erinomaista. Elokuva kertoo universaalin tarinan rakkauden etsimisestä ja löytämisestä sekä taiteen tekemisen intohimosta.

Elokuvassa näyttelevät Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney, Eeva Putro, Jakob Öhrman ja Joanna Haartti. Toven ovat tuottaneet Aleksi Bardy ja Andrea Reuter Helsinki-filmi Oy:stä. Elokuvan ensi-ilta Suomessa oli 2. lokakuuta 2020. Elokuvaa levittää Nordisk Film.

Elokuvan taiteelliseen ryhmään kuuluvat muun muassa kuvaaja Linda Wassberg, leikkaaja Samu Heikkilä, äänisuunnittelija Micke Nyström, säveltäjä Matti Bye, lavastaja Catharina Nyqvist Ehrnrooth, pukusuunnittelija Eugen Tamberg ja maskeeraussuunnitelija Riikka Virtanen.

Valintaraadin jäseninä olivat ohjaaja Simo Halinen, näyttelijä Usva Kärnä, säveltäjä Pessi Levanto, elokuvatoimittaja Hannu Liekso, tuottaja Max Malka, käsikirjoittaja Paula Mononen ja Suomen elokuvasäätiön kansainvälisen osaston päällikkö Jaana Puskala. Raadin sihteerinä toimi Susanna Shepherd ja puheenjohtajana Tero Koistinen Suomen Filmikamari ry:stä.

Oscar-palkinnon virallisista valintakriteereistä vastaa Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), joka pyytää vuosittain kaikkia elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-kilpailuun. Kategoriassa otetaan tänä vuonna huomioon elokuvat, jotka ovat saaneet elokuvateatteriensi-iltansa 1. lokakuuta 2019 ja 31. joulukuuta 2020 välisenä aikana.

Oscar-palkinnot jaetaan 25. huhtikuuta 2021 ympäri maailmaa televisioitavassa gaalassa.

Lisätietoja Oscar-palkinnosta: www.oscars.org

Oscar-palkintokategorioiden säännöt: www.oscars.org/oscars/rules-eligibility

Lisätietoja:

Suomen Oscar-raadin puheenjohtaja

Tero Koistinen

tero.koistinen@filmikamari.fi

050 323 8582