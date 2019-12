Vuoden dokumenttielokuvateko -palkinto Juha Samolalle

Dokumenttikilta ry:n tiedote

Dokumenttikilta on myöntänyt Vuoden dokumenttielokuvateko -palkinnon Juha Samolalle, joka jäi vuonna 2019 eläkkeelle AVEKin pääsihteerin toimesta. Palkinto myönnetään hänen 30-vuotisesta elämäntyöstään Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen johdossa. Erityisesti Dokumenttikilta haluaa palkinnolla kiittää Juha Samolaa siitä työstä, mitä tämä on AVEKissa tehnyt dokumenttielokuvan hyväksi.

Dokumenttikillan hallituksen laatimissa palkintoperusteluissa todetaan muun muassa, että Juha Samola on laajasti sivistynyt ihminen, joka on ansiokkaasti työskennellyt monimuotoisen av-kulttuurin puolesta. Juha Samolan johdolla AVEK on ketterästi reagoinut alan tarpeisiin ja ennakoinut elokuvan uusia teknologioita mm. luomalla näitä varten uusia tukimuotoja. AVEK on myös ainoa mediataiteen tukija Suomessa, mikä on lisännyt dokumenttielokuvan monimuotoisuutta.

Lisäksi Juha Samolaa kiitetään siitä, että hänen ohjauksessaan AVEK on tullut tunnetuksi siitä, että se on aina tekijöiden puolella. Juha Samolan kädenjälki näkyy mm. AVEK-lehdessä, joka on tehty päätoimittajansa sitoutuneella panoksella ensimmäisestä viimeisimpään numeroon saakka. ”Lehdessä tekijän ääni on päässyt kuuluviin ja elokuvien tekemistä on käsitelty syvemmin perehtyen, monipuolisista aiheista ja eri näkökulmista”, todetaan perusteluissa.

Perusteluissa tuodaan esille, että vuonna 1987 perustetun AVEKin merkitys oli käänteentekevä yhdessä TV2:n Dokumenttiprojektin kanssa dokumenttielokuvan nousussa 1990-luvulla. Ennen 90-lukua dokumenttielokuvalle oli hyvin niukasti rahoitusta saatavilla, ja vielä 2000-luvullakin AVEK oli Suomen elokuvasäätiötä suurempi dokumenttielokuvan tukija. Edelleen AVEKin rooli suomalaisen dokumenttielokuvan tukijana on merkittävä.

Palkinnon Samolalle luovuttivat Dokumenttikillan hallituksen jäsenet Elizabeth Marschan ja Isabella Karhu sekä puheenjohtaja Baba Lybeck yhdistyksen pikkujouluseminaarin yhteydessä ravintola Väinö Kalliossa Helsingissä 11.12.

Vuoden dokumenttielokuvateko -palkinto on tunnustuspalkinto, joka myönnetään vuosittain erityisestä teosta dokumenttielokuvan saralla. Palkinto jaettiin nyt kymmenettä kertaa. Viime vuonna Vuoden dokumenttielokuvateko -palkinto myönnettiin toimittaja Harri Römpötille kirjasta Sanokaa mitä näitte – suomalaiset dokumenttielokuvan tekijät kertovat. Ensimmäinen Vuoden dokumenttielokuvateko -palkinto myönnettiin vuonna 2010 Sami Jahnukaiselle DocLounge-klubiverkoston lanseeraamisesta Suomeen.