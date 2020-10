Vuoden 2019 palkituimmat elokuvat olivat Aurora ja Koirat eivät käytä housuja

Palkituin vuoden 2019 elokuvista oli Aurora, joka keräsi seitsemän (7) Jussi-palkintoa: Parhaan elokuvan, ohjauksen, naispääosan, pukusuunnittelun, käsikirjoituksen, miessivuosan ja naissivuosan palkinnot. Toiseksi eniten eli kuusi (6 kpl) palkintoa sai Koirat eivät käytä housuja, joka palkittiin parhaan musiikin, äänisuunnittelun, maskeeraussuunnittelun, kuvauksen, leikkauksen ja miespääosan palkinnoilla. Lisäksi parhaasta lavastussuunnittelusta palkittiin Marian paratiisi. Parhaan dokumenttielokuvan palkinnon sai Aatos ja Amine. Parhaasta lyhytelokuvasta palkittiin Kaksi ruumista rannalla.

Poikkeusolot näkyivät Jussi-gaalassa monin eri tavoin. Viranomaisten antamia turvallisuusohjeita ja suosituksia noudatettiin koko tapahtuman ajan ja niiden pohjalta oli tehty erillinen turvallisuusohjeistus ja -suunnitelma. Sisääntulo oli porrastetusti kahdesta eri sisäänkäynnistä, vierailta edellytettiin pakollista kasvosuojan käyttöä sisääntulon ja poislähdön yhteydessä ja muuten sen käyttöä suositeltiin vahvasti. Lattiatarrat muistuttivat turvaväleistä ja jokaisella oli oma, nimetty istumapaikkansa, jonne ohjattiin suoraan sisääntulon jälkeen. Punaisella matolla oli kuvattavana vain ennalta sovitut ehdokkaat ja muutamia muita elokuva-alan ihmisiä. Jokaiselle istuinpaikalle oli jaettu oma käsidesipullo, ja lisäksi käsidesipisteitä oli useassa paikassa tapahtumatilassa Merikaapelihallissa. Pöytien välit ja istuinpaikat oli mitattu niin, että pöydissä oli mahdollista noudattaa turvavälejä. Käytössä oli tavallista enemmän vessoja, ja jokaiseen pöytään oli jaettu tieto lähimmästä wc:stä, jota tuli käyttää. Alkumaljat oli poikkeuksellisesti jaettu vieraille valmiiksi pöytiin, ja koko tilaisuus loppui heti suoran tv-lähetyksen päätyttyä. Vieraita muistutettiin turvatoimista kuulutuksin koko tapahtuman ajan. Tilaisuudessa oli myös tehostettu siivous koko tapahtuman ajan. Jussi-gaalaan ilmoittautuneille oli lähetetty etukäteen turvallisuusohjeistus, joka oli lisäksi päivitetty ja lähetetty uudestaan tapahtuman lähestyessä. Turvallisuusohjeistuksessa oli edellä mainittujen asioiden lisäksi muistutettu vieraita siitä, että paikalle saa saapua vain terveenä, ja että tapahtumaan ei saa tulla, jos on saapunut Suomeen THL:n päivittämällä listalla olevasta riskimaasta 30.9. tai myöhemmin. Siinä myös kehotettiin pitämään 1-2 m etäisyys muihin vieraisiin ja välttämään turhaa liikkumista tilassa, tai pöytien välillä. Myös halaaminen ja kättely kiellettiin, ja liian innokkaita onnitteluja pyydettiin välttämään. Ohjeistuksessa suosittelimme koronavilkun käyttöönottoa heti.

Varsinaisten Jussi-palkintojen lisäksi Filmiaura myönsi Betoni-Jussin elokuvatuottaja Markus Selinille tunnustuksena pitkästä ja merkittävästä urasta kotimaisen elokuvan parissa. Selin on tuottanut uransa aikana yli 60 elokuvaa, jotka ovat saaneet yhteensä noin yhdeksän miljoonaa katsojaa. Jo hänen ensimmäinen elokuvansa Jäätävä polte oli aikansa kansainvälisin suomalainen elokuva, ja se on edelleen laajimman Pohjois-Amerikan levityksen saanut pohjoismainen elokuva koskaan. Hänen tuottamastaan, vuonna 1999 ensi-illan saaneesta elokuvasta Häjyt alkoi osaltaan suomalaisen elokuvan suuri nousu 1990-luvun lopussa.

Jussi-gaalassa jaettiin toista kertaa myös 20 000 euron arvoinen Nordisk Film -palkinto. Tunnustus myönnetään elokuvantekijälle, joka on edistänyt poikkeuksellisella panoksellaan viime vuoden aikana kotimaista elokuvaa ja nostanut sen tasoa. Palkinto myönnettiin elokuvan Tottumiskysymys tuottajalle, ohjaajille ja käsikirjoittajille: Elli Toivoniemi, Kirsikka Saari, Anna Paavilainen, Alli Haapasalo, Reetta Aalto, Jenni Toivoniemi ja Miia Tervo. Perusteluissa mainittiin mm. että “Tottumiskysymys on usean ohjaajan ja käsikirjoittajan lyhyemmästä teoksesta koostettu elokuvakokonaisuus, joka on nimeään myöten suuri elokuvallinen nautinto. Sen moniäänisyys soi heleästi ja kiistattomasti.”

Nordisk Film säätiön -palkinto jaetaan vuosittain ja sen saajan valitsee riippumaton, elokuvantekijöistä koostuva tuomaristo. Vuonna 2020 tuomaristoon kuuluivat tuottaja Miia Haavisto (tuomariston puheenjohtaja), elokuvaohjaaja Aleksi Salmenperä, käsikirjoittaja Iiro Küttner, näyttelijä, ohjaaja ja käsikirjoittaja Peter Franzén, elokuvaaja Aarne Tapola sekä Filmiauran hallituksen jäsen Manna Katajisto.

Yleisön suosikkielokuvaäänestyksen järjesti Elisa Viihde. Äänestyksessä eniten yleisöääniä sai Kari Tapiosta kertova elokuva Olen suomalainen, jonka on ohjannut Aleksi Mäkelä, ja tuottanut illan aikana Betoni-Jussilla palkittu Markus Selin sekä Jukka Helle (Solar Films). Palkinnon jakoivat JVG:n Jare Brand ja Ville Galle, ja sen vastaanotti Markus Selin ja Joona Jalkanen. Toiseksi eniten ääniä sai Tarhapäivä (ohjaus Tiina Lymi, tuottajat Markus Selin ja Jukka Helle, Solar Films), ja kolmanneksi eniten Aurora (ohjaus Miia Tervo, tuottaja Max Malka, Dionysos Films). Yleisöäänet jakaantuivat tällä kertaa tasaisemmin kuin vuosiin, kerrotaan Elisa Viihteeltä.

Jussi-patsaiden ja yllä mainittujen tunnustusten lisäksi Filmiaura jakoi ennen televisiolähetystä Vuoden uroteko -palkinnon elokuva-alan yhdistysten keskusjärjestö Suomen Filmikamari ry:lle sen väsymättömästä työstä kotimaisen teatterielokuvan eteen sekä sen kattavasta alueellisesta tuesta elokuvateattereille. Filmikamari on ollut näkyvän nytleffaan.fi -kampanjan alullepanija nyt, kun suomalainen elokuva-ala on sitä eniten tarvinnut. Palkinnon otti vastaan Suomen Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen. Filmiauran Uroteko-palkinto myönnettiin nyt kahdeksatta kertaa, ja tänä vuonna sen rahoittajana toimi Post Control Helsinki. Palkinnon arvo on 2500 euroa.

Jussi-palkintojen voittajat:

PARAS ELOKUVA

Aurora – tuottaja Max Malka

OHJAUS

Miia Tervo – Aurora

NAISPÄÄOSA

Mimosa Willamo – Aurora

MIESPÄÄOSA

Pekka Strang – Koirat eivät käytä housuja

NAISSIVUOSA

Miitta Sorvali – Aurora

MIESSIVUOSA

Chike Ohanwe – Aurora

KÄSIKIRJOITUS

Miia Tervo – Aurora

KUVAUS

Pietari Peltola – Koirat eivät käytä housuja

MUSIIKKI

Michal Nejtek – Koirat eivät käytä housuja

ÄÄNISUUNNITTELU

Micke Nyström – Koirat eivät käytä housuja

LEIKKAUS

Mervi Junkkonen – Koirat eivät käytä housuja