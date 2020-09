Vedenalainen rakkaustarina ja lasten omat avajaiset – Espoo Ciné alkaa huomenna

Espoo Cinén tiedote

Christian Petzoldin Berliinin elokuvajuhlilla palkittu Undine – Aallotar avaa uutta eurooppalaista elokuvaa esittelevän festivaalin keskiviikkona 2. syyskuuta.

Elokuvan mahtimaiden Ranskan, Saksan, Ison-Britannian, Espanjan ja Italian lisäksi Espoo Cinén ohjelmistossa on teoksia Euroopan pienemmistä elokuvamaista Ukrainasta, Slovakiasta, Belgiasta, Sveitsistä ja Puolasta sekä tietysti Suomesta ja muista Pohjoismaista.

Tämänvuotisen ohjelmiston teemoissa korostuvat uudet alut, rakkaus ja optimismi.

Festivaalin pääelokuvat

Festivaalihumun avaa keskiviikkona 2.9. Euroopan kärkiohjaajiin kuuluvan Christian Petzoldin romanttinen uutuus Undine – Aallotar. Kotimainen juhlaelokuva on Virpi Suutarin odotettu Aalto, joka nähdään Kino Tapiolassa torstaina 3.9. Ville Jankerin Metsäjätti esitetään festivaalin Paraatipaikalla perjantaina 4.9. ja italialaisen Marco Bellocchion tositapahtumiin perustuva mafiadraama The Traitor päättää festivaalin sunnuntaina 6.9.

Lasten- ja nuortenelokuvaa monipuolisesti esittelevän Junior Cinén

(2.–4.9.) avajaiselokuvana keskiviikkona 2.9. nähtävä saksalainen Rocca muuttaa maailman on kujeilevan hauska ja vauhdikas elokuva Rocca-tytöstä, ystävyydestä, auttamisesta – ja oravista. Tämänvuotisen Junior Cinén teemoja ovat odottamattomat ystävyydet, itsensä voittaminen ja oman tiensä löytäminen elämän aallokoissa sekä perheen tuki haastavissa hetkissä. “Puhuttelevista teemoista huolimatta elokuviin mahtuu rutkasti iloa ja rakkautta sekä nauruhermoja kutkuttavia hetkiä”, kertoo Junior Cinén tuottaja Maria Lehtonen.

Huippunäyttelijöitä

Älykkään komedian mestarin Armando Iannuccin Charles Dickensin romaaniklassikon sovitus David Copperfieldin elämä ja teot on nimekkäiden näyttelijöiden juhlaa: nimiosassa nähdään Dev Patel ja muissa rooleissa loistavat mm. Tilda Swinton, Hugh Laurie, Peter Capaldi ja Ben Whishaw. Alice Winocourin draamassa Proxima Eva Green on avaruuslennolle valmistautuva astronautti ja yksinhuoltajaäiti, jonka kollegana kenkkuilee Matt Dillon. Pohjoismaista osaamista edustavat Stellan Skarsgård elokuvassa Out Stealing Horses ja nerokkaan kieron perhetarinan Wildlandin matriarkkana tyrmäävä Sidse Babette Knudsen.

Ranskalaisen elokuvan ikonit Anouk Aimée ja Jean-Louis Trintignant palaavat yhteen Claude Lelouchin A Man and a Woman -klassikon jatko-osassa The Best Years of a Life, jotka molemmat nähdään Espoo Cinén ohjelmistossa.

Lipunmyynti ja turvallisuusohjeet

Näytöskohtaiset liput ovat myynnissä verkossa ja näytösteattereissa Kino Tapiolassa, Finnkino Omenassa, Finnkino Sellossa sekä festivaaliviikonloppuna Helsingin Cinema Orionissa ja Kino Reginassa.

Turvallisuuden vuoksi suosittelemme kuitenkin ostamaan liput mieluummin etukäteen verkosta. Elokuvasaleissa käytössä on alle puolet koko kapasiteetista, salien siivousta on tehostettu ja näytösvälejä pidennetty, jotta jonoja ei pääsisi muodostumaan.