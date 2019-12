Uudenmaan taidepalkinto 2019 Reetta Huhtaselle ja Hannu-Pekka Vitikaiselle dokumenttielokuvasta Aatos ja Amine

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) tiedote

Uudenmaan taidepalkinnon vuonna 2019 saivat elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja Reetta Huhtanen ja kuvaaja, elokuvatuottaja Hannu-Pekka Vitikainen dokumenttielokuvasta Aatos ja Amine. Kumpikin palkinto on 2 500 euroa.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Dokumenttielokuvan tekeminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Ennakkosuunnitteluineen, kehittelyvaiheineen, kuvauksineen ja jälkitöineen projekti kestää usein vuosia ja päävastuu lankeaa ohjaajalle, joka on yleensä käynnistänyt hankkeen. Ohjaajan työtunteja ei juuri lasketa. Yhä useampi dokumentaristi tuottaa elokuvansa nykyään itse. Taustalla on muun muassa rahoittajien ja levityskanavien kaventunut panostus dokumenttielokuviin, mikä on vähentänyt tuotantoyhtiöiden kiinnostusta. Uudenmaan taidetoimikunnan mielestä on ilo nähdä dokumentti, jonka valmistamisessa on uskottu aiheen tärkeyteen ja uskallettu kehittää projektia ja seurata aikaa ja tilanteita.

Ohjaaja, käsikirjoittaja Reetta Huhtasen alun perin näennäisen pieneltä tuntuvasta ideasta ja lyhytelokuvan muotoon ajatellusta suunnitelmasta kasvoi ajankohtainen, globaaliin yhteiskunnalliseen tilanteeseen lämpimästi kantaa ottava cinéma vérité -tyylin perinteitä kunnioittava teos. Elokuvan tuottaja Hannu-Pekka Vitikainen on luottanut aiheen kantavuuteen ja antanut sen työstämiselle aikaa. Elokuvan kuvaajana Vitikainen on luonut rikkaan visuaalisen ilmeen, jossa lasten harmoninen maailmankuva joutuu koetukselle, kun aikuisten maailman ristiriidat ja ennakkoluulot vyöryvät arkiseen elämään.

Elokuva on lumoava esimerkki dokumentin teon rikkauksista, siitä kuinka se on aina riippuvainen ympäröivästä maailmasta ja yhteiskunnasta. Aatos ja Amine elää ajassa ja paikassa, mutta kantaa tarinansa myös universaalina ajattomana kertomuksena. Pohjimmiltaan elokuva on kuvaus ystävyydestä, joka ylittää kaikki rajat, pelot ja ennakkoluulot.

Uudenmaan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

