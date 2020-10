Tuotanto-osasto tiedottaa lokakuussa 2020

50/50-tuotantotuki

Covid-19-pandemia on aiheuttanut vakavia taloudellisia menetyksiä koko elokuva-alalle. Samalla tarve elvyttäville toimille ja jatkuvuudelle on ilmeinen.

50/50-tuotantotuki on luonteeltaan taloutta elvyttävää. Tuen tavoitteena on tukea elokuvia, joilla on suuri yleisöpotentiaali Suomessa. Samalla tuen tarkoituksena on nopeuttaa päätösprosessia ja sitä kautta elokuvien tuotantoon saattamista.

50/50-tuotantotuen elvytysluonnetta korostetaan nostamalla yleisöpotentiaali Suomessa 50-50 -tuotantotuen päätavoitteeksi ja nostamalla marginaalisesti yleisötavoitepisteiden maksimipistemääriä. Levitysyhtiön levitysennakko (MG) -pisteen saa jo 100 000 € levitysennakolla ja osion maksimipistemäärä on nostettu viiteen (400 000 € levitysennakko). Myös esittelijän harkinnanvaraisten pisteiden skaalaa on laajennettu yhdellä pisteellä.

Uusittu pisteytyslomake: ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet

Vuoden 2021 ensimmäinen hakuaika

Vuoden 2021 ensimmäinen hakuaika päättyy torstaina 7.1.2021 ja hallituksen päätöskokous on viikolla 9.

Hakuilmoitukset julkaistaan kotisivuillamme marraskuun alussa. Tiedotamme tästä erikseen.

7.1.2021 päättyvä hakuaika koskee seuraavia tuotanto-osaston käsittelyyn tulevia valtionavustuksia:

Kehittämis- ja tuotantotuki

Slate-kehittämistuki

50/50-tuotantotuki

Markkinointi- ja levitystuki

Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille

Henkilöasiakkaiden haettavissa olevat käsikirjoitusapurahat, kaikki lajityypit

Syksyn ensimmäinen hakukierros on päättynyt

Päätöskirjeet on postitettu. Päätöksen mukana tulee ohjeistus siitä kuinka päätöksestä edetään sopimukseen, tämä ohjeistus löytyy myös kotisivuiltamme alla olevasta linkistä.

Muistutamme jälleen, että ryhdymme laatimaan sopimuksia vasta, kun kaikki sopimusliitteet on ladattu järjestelmään. Käykää siis huolella läpi ohjeistukset ennen kuin ilmoitatte meille, että kaikki liitteet on ladattu. Näin edistätte sekä omaa että muiden tuensaajien sopimuksentekoa.

Ohjeistus sopimuksen tekemisestä sekä kehittämistuen- ja tuotantotuen sopimusliitteistä:

ses.fi/tukitoiminta/ohjeet-ja-lomakkeet/kehittamistuen-sopimusliitteet

ses.fi/muistilista-tuotantotuen-sopimusliitteista