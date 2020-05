Tottumiskysymys esillä Sydneyn elokuvajuhlilla

Tuffi Filmsin tuottama antologiaelokuva valittiin Europe! Voices of Women on Film -ohjelmaan Sydneyn elokuvajuhlille. Tottumiskysymys perustuu Yksittäistapaus-hankkeen kuuteen lyhytelokuvaa. Erilaisissa tilanteissa olevien naisten tarinoita yhdistää sukupuolittuneen väkivallan kokemukset.

Elokuvan ovat ohjanneet Alli Haapasalo, Anna Paavilainen, Reetta Aalto, Jenni Toivoniemi, Kirsikka Saari, Elli Toivoniemi ja Miia Tervo. Se sai Suomessa ensi-iltansa viime vuoden syyskuussa ja on tällä hetkellä katsottavissa Yle Areenassa.

Europe! Voices of Women on Film on European Film Promotion -organisaation tukema hanke, jonka tavoitteena on nostaa eurooppalaisten naistekijöiden elokuvia. Sydney Film Festival järjestetään tänä vuonna verkossa 10.–21.6.2020.

