Top 20: Tove säilytti kärkipaikkansa niukasti

Zaida Bergrothin ohjaama Tove jatkoi viikonlopun katsotuimpana. Ero toisena jatkaneeseen kahdeksanteen Risto Räppääjään jäi viikonloppuna vain 49 katsojaan.

Viikonloppuna ensi-iltaan tuli kolme elokuvaa. Will Wernickin kauhuelokuva Follow Me avasi sijalla neljä 2193 katsojalla, ruotsalainen Amanda Adolfssonin K-12-ikärajan saanut lasten kauhuelokuva Kauhuagentti Nelli Rapp sijalla 11 ja tsekkiläinen Václav Marhoulin kohua ja kehuja kerännyt sodan kauhujen kuvaus Kirjava lintu – The Painted Bird sijalla 13. Viimeksi mainittu on nähty aiemmin syksyn 2019 Night Visions ja vuoden 2020 Rakkautta ja anarkiaa -festivaaleilla.