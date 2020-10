Top 20: Tove avasi ylivoimaisena ykkösenä

Zaida Bergrothin ohjaama ja Alma Pöystin tähdittämä Tove avasi viikonlopun selvänä ykkösenä. Elokuva keräsi 17 600 katsojaa, mikä on korkein kotimaisen elokuvan avaustulos elokuvateatterien uudelleen avaamisen jälkeen. Tovea esitettiin 120 salissa.

Viikonlopun toiseksi katsotuin elokuva oli viime viikon ykkönen Lost Boys, jonka katsojamäärä, reilut 11 100 katsojaa, oli lähes identtinen kuin ensi-iltaviikonloppunaan. Salien määrä nousi Lost Boysilla yhdeksällä 62:sta 71:een. Elokuva on kerännyt reilussa viikossa yli 31 000 katsojaa ja se nousi vuoden toistaiseksi katsotuimmaksi dokumenttielokuvaksi.

Viikonlopun muista uutuuksista anime-elokuva Children of the Sea avasi sijalla yhdeksän reilulla tuhannella katsojalla. Ennakkonäytöksissä ollut Maria Sidin ohjaama Risto Räppääjä ja väärä Vincent keräsi 3800 katsojaa ja oli viikonlopun kuudenneksi katsotuin.

Valituissa elokuvateattereissa esitetyn Cinemansen levittämän Netflix-elokuvan The Trial of the Chicago 7:n lukuja ei julkaista levittäjän pyynnöstä.