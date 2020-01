Top 20: Teräsleidit avasi vahvasti

Pamela Tolan ohjaama ja Leena Uotilan, Seela Sellan ja Saara Pakkasvirran tähdittämä Teräsleidit avasi vahvasti keräten ensi-iltaviikonloppunaan lähes 30 000 katsojaa. Kun mukaan otetaan myös eilinen loppiaismaanantai on elokuva kerännyt jo 40 000 katsojaa.

Viikon toiseksi korkein uutuus oli paljon lehtiotsikoita kerännyt, kaupalliseksi flopiksi monissa maissa julistettu ja kriitikoiden pääosin lyttäämä Cats-musikaali. Elokuvan on ohjannut Tom Hooper, jonka ohjaama Kuninkaan puhe (2010) voitti Oscar-palkinnot parhaasta elokuvasta, ohjauksesta, miespääosasta ja käsikirjoituksesta. Hooperin edellinen musikaali Les Misérables (2012) keräsi myös paljon Oscar-ehdokkuuksia voittaen lopulta kolme. Cats keräsi viikonloppuna 5600 katsojaa. Yhteensä sillä on 8000 katsojaa.

Sijalla 11 oli ruotsalaiseen Lasse-sarjaan perustuva uusi elokuva Lasse – Best man ja sijalla 12 japanilainen Hirokazu Kore-edan ranskan- ja englanninkielinen Fabiennen muistelmat.

Listan kärjessä jatkaa todella vahvaa tulosta tekevä Frozen 2, joka on ehtinyt kerätä jo liki 400 000 katsojaa. Listan kakkosena jatkavan Star Wars: The Rise of Skywalkerin kokonaistuloksen Frozen 2 ohitti viikonloppuna ja Jokerin ohi Elsa ja Anna menevät tämän viikon aikana.