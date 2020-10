Top 20: Risto Räppääjä ja väärä Vincent avasi vakuuttavasti

Maria Sidin ohjaama Risto Räppääjä ja väärä Vincent keräsi viikonloppuna yli 28 500 katsojaa ja oli viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin. Luku on korkein pe–su-tulos elokuvateattereiden uudelleen avaamisen jälkeen. Viikonlopun toinen kotimainen uutuus, Teemu Nikin ohjaama Nimby, avasi sijalla seitsemän 2341 katsojalla. Viikonlopun muut uutuudet olivat Roy Andersonin Kohti ääretöntä 629 katsojalla sijalla 12, tämänvuotisen Espoo Cinén elokuussa avannut Christian Petzoldin ohjaama Undine – Aallotar 238 katsojalla 34 salissa ja lähes huomaamatta elokuvateattereihin tuotu Sofia Coppolan ohjaama ja Bill Murrayn tähdittämä On the Rocks 115 katsojalla 5 salissa. Viikonloppuna sai myös ensiesityksensä Rasmus Mäntymaan ohjaama kotimainen indie-elokuva LateKicks. Tiedossa on katsojamäärä vain yhdestä teatterista, jossa se keräsi 51 katsojaa.

Kotimaisten elokuvien katsojien prosenttiosuus kokonaiskatsojamäärästä oli viikonloppuna 66 %. Kymmenestä katsotuimmasta elokuvasta seitsemän oli kotimaisia mukaan lukien viikonlopun koko top 3.