Top 20: Riparielokuva Eden avasi viikonlopun katsotuimpana

Ulla Heikkilän ohjaama Eden oli viikonlopun katsotuin reilulla 4000 katsojalla. Ennakkonäytökset mukaan lukien se on kerännyt jo yli 6000 katsojaa. Viikonlopun toiseksi katsotuin oli uusi Lasse-Maijan etsivätoimisto -elokuva Junan arvoitus kahdella tuhannella katsojalla. Kauhuelokuva The Witch in the Window avasi sijalla neljä, korealainen Train to Busan -elokuvan jatko-osa Peninsula sijalla seitsemän ja Manele Labidin ohjaama komedia Terapiaa tunisialaisittain sijalla yhdeksän.

Viikonlopun toinen kotimainen ensi-ilta oli Anu Kuvalaisen ohjaama dokumenttielokuva Lauluja rakkaudesta, joka avasi sijalla kaksikymmentä 226 katsojalla.