Top 20: Lost Boys avasi viikonlopun katsotuimpana

Reindeerspottingin (2010) jatko-osa Lost Boys avasi viikonlopun katsotuimpana yli 11 000 katsojalla 62 salissa. Joonas Neuvosen ja Sadri Cetinkayan ohjaama elokuva ylsi kahteen harvinaiseen saavutukseen: viikonlopun katsotuimmaksi noussut K-18 ikärajan saanut elokuva ja dokumenttielokuva.

Viikonlopun toinen kotimainen uutuuselokuva Karpo on myös dokumenttielokuva. Se keräsi sadassa salissa 1876 katsojaa ja oli viikonlopun kuudenneksi katsotuin.

Viikonlopun muut uutuudet olivat sijalla kaksi löytyvä Trolls: Maailmankiertue, joka on ollut katsojalistoilla jo kaksi edellistä viikkoa ennakkonäytösten turvin, sijalla 12 Benh Zeitlinin ohjaama Peter Pan -tarinan tulkinta Wendy ja sijalla 19 venäläinen väkivaltakomedia Why Don’t You Just Die!.

Ensi-iltaelokuvista Lost Boys, Karpo ja Wendy esitettiin viime viikolla ennen ensi-iltojaan Rakkautta ja anarkiaa -festivaalilla. Festivaalinäytösten katsojaluvut eivät ole tiedossa.

Edellisen viikon (pe 18.- to 24.9.) katsotuimmaksi elokuvaksi ylsi Metsäjätti 15 246 katsojan saaliillaan. Tenetillä katsojia oli samalla aikajaksolla 14 313 katsojaa. Tämän viikonlopun katsojalistalla Tenet löytyy sijalta kolme ja Metsäjätti sijalta neljä.