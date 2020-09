Top 20: Dokumenttielokuva Aalto avasi vahvasti sijalla kolme

Viikonlopun katsotuimpana jatkoi odotetusti Tenet yli 20 000 katsojan saaliilla. Elokuva on kerännyt vajaassa kahdessa viikossa jo yli 77 000 katsojaa.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Virpi Suutarin ohjaama dokumenttielokuva Aalto. Arkkitehti Alvar ja Aino Aallosta ja heidän teoksistaan kertova elokuva keräsi yli 4000 katsojaa ja oli viikonlopun kolmanneksi katsotuin elokuva.

Anna Toddin hittikirjasarjaan perustuva, Tessan ja Hardin tarinaa jatkava After We Collided avasi sijalla kaksi reilulla 7700 katsojalla. Sarjan ensimmäinen elokuva After avasi viime vuonna 8800 katsojalla, joten kakkososan tulosta voi pitää hyvänä. Marvel-maailmaan sijoittuva The New Mutants avasi sijalla viisi ja draamakomedia Yhteinen sävel sijalla 12 ja saksalainen draamaelokuva Koesoitto sijalla 20.