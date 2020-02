Top 20: Birds of Prey avasi kärjessä

Laajennettuun DC Comics universumiin sijoittuva Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn avasi viikonlopun katsotuimpana vajaalla 13 300 katsojalla. Elokuva jatkaa Margot Robbien esittämän Harley Quinnin tarinaa. Kakkosena jatkoi Taistelulähetit – 1917 ja kolmosena Vakoojat valepuvuissa. Kolmen edellisen viikonlopun ja viikon katsotuin elokuva Helene putosi sijalle viisi ja koko viime viikon toiseksi katsotuin elokuva Teräsleidit sijalle seitsemän. Kotimaiset suosikit ovat pärjänneet ulkomaisia hittejä paremmin arkipäivinä ja tullevat nousemaan muutaman sijan koko viikon listalla. Viikonlopun kärkielokuvat olivat jälleen hyvin lähelä toisiaan.

Parhaan elokuvan, kansainvälisen elokuvan, ohjauksen ja alkuperäisen käsikirjoituksen Oscarin voittanut Parasite paransi katsojamääräänsä toisena viikonloppunaan keräten nyt 9700 katsojaa. Oscar-voiton myötä sama saattaa tapahtua myös ensi viikonloppuna.

Birds of Preyn lisäksi viikon uutuuksia olivat sijalla 11 Bombshell – hiljaisuuden rikkojat, sijalla 17 Terrence Malickin kehuttu uutuus A Hidden Life ja sijalla 18 kotimainen dokumenttielokuva Orkesterin edessä. Lisäksi Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen keräsi ennakkonäytöksissä yli 6100 katsojaa ja oli viikonlopun yhdeksänneksi katsotuin