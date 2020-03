Tampereen 50. elokuvajuhlien kilpailusarjojen palkinnot jaettu

Tampereen elokuvajuhlien kansainvälisen kilpailun pääpalkinnon eli Grand Prix:n on voittanut Randa Maroufin kokeellinen dokumenttielokuva Bab Sebta (Ceutan portti) (Ranska, Marokko 2019). Festivaalin kansainvälisen tuomariston mukaan elokuva koettelee dokumentaarisen elokuvan tekemisen mahdollisuuksia ja tuo esiin yhteiskunnan luomien näkymättömien rajojen absurdiutta.

Parhaan animaation kategoriapalkinto myönnettiin Niki Lindroth von Bahrin elokuvalle Något att minnas (Jotakin mitä muistaa) (Ruotsi 2019) ja parhaan dokumentin kategoriapalkinto elokuvalle Nachts sind alle katzen grau (Kaikki kissat ovat harmaita hämärässä) (Sveitsi 2019), jonka on ohjannut Lasse Linder. Parhaan fiktion kategoriapalkinnon sai Wassim Geagean ohjaama Omé (Libanon, Qatar 2019), ja kunniamaininta myönnettiin Teemu Nikin fiktiiviselle elokuvalle All Inclusive (Suomi 2019).

Tampereen palkintoehdokkuus European Film Awards 2020 -kilpailussa annettiin Bruno Colletin animaatiolle Mémorable (Ikimuistoinen) (Ranska 2019). Yleisö äänesti kansainvälisen yleisöpalkinnon voittajaksi Firas Khouryn elokuvan Ijrain Maradona (Maradonan jalat) (Palestiina, Saksa 2019).

Maija Blåfieldin The Fantastic (Suomi 2020) voitti kotimaisessa kilpailussa alle 30-minuuttisten elokuvien pääpalkinnon sekä nuorisotuomariston palkinnon. Festivaalin kotimainen tuomaristo kuvasi elokuvaa lumoavaksi ajatusten ja kuvien organismiksi, joka kietoo katsojan osaksi kulttuurin, identiteetin, luovuuden ja tulkinnan välistä vuorovaikutusta.

Pitkien (yli 30-minuuttisten) dokumenttielokuvien sarjassa pääpalkinnon sai Anna-Karin Grönroosin ohjaama Orkesterin edessä (Suomi 2019), jonka hienovaraiseen tyyliin kotimainen tuomaristo ihastui. Elokuva tutkii ihmisten välistä kontaktia, läsnäoloa, oppimista ja yhdessä luomista kunnioittavasti ja poikkeuksellisella herkkyydellä.

Elina Talvensaaren Neiti Aika (Suomi 2019) palkittiin kahdella palkinnolla: elokuva voitti yli 30-minuuttisten elokuvien sarjan erikoispalkinnon ja Kirkon mediasäätiön palkinnon. Kotimaisen tuomariston mukaan elämän ilo, traagisuus ja lumovoima vuorottelevat teoksessa, joka kumpuaa elokuvantekijän positiivisesta pakkomielteestä ja antaa kunniaa arkiselle elämälle ja rakkauden monille muodoille.

Risto Jarva -palkinnon sekä Tampereen elokuvajuhlien palkintoehdokkuuden eurooppalaisen lyhytelokuvan yleisöpalkinnon (European Short Film Audience Award) saajaksi valittiin tänä vuonna Minna Rainion ja Mark Robertsin ohjaama dokumenttielokuva To Teach a Bird to Fly (Suomi 2020). Suomen elokuvasäätiön asettama Risto Jarva -tuomaristo kiitteli elokuvaa ilmastonmuutos-teeman käsittelytavasta, joka ei moralisoi, saarnaa tai maalaa kauhukuvia, mutta saa miettimään ja on aiheen kammottavuudesta huolimatta kaunis ja valoisa.

Alle 30-minuuttisten lyhytelokuvien sarjassa erikoispalkinnolla palkittiin Teemu Niukkasen Onko sulla nälkä? (Suomi 2019). Sen kuvattiin tarkkailevan perhe-elämää ja sosiaalisia suhteita älykkäästi, kekseliäästi, sydämellä ja arjen absurdiuden tunnistaen.

Kamerafirman ja Valofirman antaman Kultainen Varjo -kalustovuokrauspalkinnon voitti tänä vuonna kuvaaja Theofanis Kavvadas elokuvasta 49 Years from the House on the Left (ohj. Sevgi Eker, Suomi, Turkki 2019). Opiskelijapalkinto myönnettiin Marika Harjusaaren fiktiiviselle elokuvalle Kotimatka (Suomi, Etelä-Afrikka 2019).

Kotimaisen kilpailun yleisöpalkinnon sai John Websterin pitkä dokumentti Silmästä silmään, ja kunniamainintoja kotimaisessa sarjassa myönnettiin Jan Ijäksen kokeelliselle dokumentille Waste No. 4 New York, New York sekä Teppo Airaksisen fiktiiviselle elokuvalle Keppi (Suomi 2019). Lisäksi nuorisotuomaristo halusi muistaa kunniamaininnoilla Emma Louhivuoren animaatiota Hänen päänsä (Suomi 2019) ja Pasi Sleeping Myllymäen kokeellista fiktiota Fill the Screen (Suomi 2019).

Kansainvälisen tuomariston jäseninä Tampereen elokuvajuhlilla toimivat elokuvatoimittaja Marta Bałaga (Puola/Suomi), Sydneyn teknillisen yliopiston apulaisprofessori ja Jumbunna-instituutin johtaja Pauline Claque (Australia) elokuvantekijä ja kuvaaja Angello Faccini (Kolumbia), käsikirjoittaja/ohjaaja Ng’endo Mukii (Kenia) sekä eläköitynyt AVEKin pääsihteeri Juha Samola (Suomi).

Kotimaiseen tuomaristoon kuuluivat Yle Teeman kanavapäällikkö Marika Kecskeméti (Suomi), dokumenttiohjaaja ja kuvataiteilija Tinja Ruusuvuori (Suomi/Skotlanti) sekä kirjoittaja ja ohjelmapäällikkö Neil Young (Iso-Britannia/Itävalta). Risto Jarva -tuomariston muodostivat Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ohjelmistosuunnittelija Antti Alanen, elokuvaohjaaja Sanna Liljander sekä Suomen elokuvasäätiön tilastointi- ja tutkimusasiantuntija Petri Peltonen.

Kirkon mediasäätiön tuomarina toimi viestintäpäällikkö Mikko Hieta Hyriasta, ja nuorisotuomaristossa vaikuttivat opiskelijat Armi Smura ja Peppi Takala Tammerkosken lukiosta sekä opiskelijat Charlie Cruz Kauppila ja Siiri Penttilä Tampereen yhteiskoulun lukiosta.

Tampereen 51. kansainväliset elokuvajuhlat järjestetään 10.–14.3.2021.

Elokuvajuhlat on yksi maailman johtavia lyhytelokuvafestivaaleja, jonka näytökset ja tapahtumat houkuttelevat yli 30 000 kävijää ja satoja ulkomaalaisia vieraita vuosittain. Festivaalin sydämen muodostavat kilpailusarjat, teemoitetut erikoisohjelmistot sekä erilaiset tapahtumat, joita on suunnattu sekä alan ammattilaisille että yleisölle.

tamperefilmfestival.fi

Kuva: The Fantastic (Maija Blåfield)