Tammikuussa yli miljoona elokuvateatterikäyntiä

Tammikuussa käytiin todella ahkerasti elokuvateattereissa ja kokonaiskatsojaluku nousi 1 050 000 katsojaan. Myös kotimaisella elokuvalla meni hyvin. Niiden katsojamäärä nousi 300 000:een ja katsojaosuus oli 28,6 %. Kotimaisen elokuvan huippuavauksen vuodelle takasi tammikuun kaksi hitiksi noussutta elokuvaa: Teräsleidit ja Helene. Ensimmäinen ehti kerätä tammikuussa yli 180 000 ja jälkimmäinen vajaat 103 000 katsojaa. Kumpikin teos kerää edelleen hyvin katsojia. Muista kotimaisista yli tuhanteen katsojaan ylsivät loppuvuodesta 2019 levitykseen tulleet Tarhapäivä 7 500 ja Täydellinen joulu 4 300 katsojalla.

Kuukauden katsotuin elokuva oli Frozen 2 lähes 240 000 katsojallaan. Joulupäivänä ensi-iltansa saaneen elokuvan näytöksiin on tätä kirjoittaessa myyty jo yli puoli miljoonaa lippua. Poikkeuksellisen katsojarikkaaseen kuukauteen mahtui neljä sadantuhannen katsojan rajan rikkonutta elokuvaa. Kolmen edellä mainitun elokuvan lisäksi rajan rikkoi myös Star Wars: The Rise of Skywalker tammikuun 120 000 katsojan saalillaan.

Vuoden 2020 katsotuimpien elokuvien listaa voi seurata täältä.

Elokuva Katsojat tammikuussa Kokonaiskatsojaluku tammikuun 2020 lopussa Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä 1 Frozen 2 237 886 493 492 25.12.2019 Jennifer Lee, Chris Buck US Disney FI 2 Teräsleidit 180 977 181 334 3.1.2020 Pamela Tola FI SF FI 3 Star Wars: The Rise of Skywalker 119 659 413 548 18.12.2019 J.J. Abrams US Disney FI 4 Helene 102 911 103 546 17.1.2020 Antti Jokinen FI Nordisk Film Finland 5 Bad Boys for Life 49 818 49 818 17.1.2020 Adil El Arbi, Bilall Fallah US / MX SF FI 6 Veitset esiin – Kaikki ovat epäiltyjä 43 222 125 510 29.11.2019 Rian Johnson US Nordisk Film Finland 7 Jumanji: The Next Level 40 269 126 592 4.12.2019 Jake Kasdan US SF Film Finland 8 Taistelulähetit – 1917 37 050 37 050 24.1.2020 Sam Mendes GB / US Nordisk FI 9 Jojo Rabbit 25 086 26 302 10.1.2020 Taika Waititi NZ / CZ Nordisk Film Finland 10 The Grudge 21 029 21 029 10.1.2020 Nicolas Pesce US / CA SF FI 11 Nuoren naisen muotokuva 18 964 26 525 27.12.2019 Céline Sciamma FR Cinemanse Oy 12 Joker 18 911 421 803 4.10.2019 Todd Phillips US / CA SF Film Finland 13 Eläintohtori Dolittle 17 256 17 256 17.1.2020 Stephen Gaghan US Finnkino FI 14 Cats 14 774 15 770 3.1.2020 Tom Hooper US / GB Finnkino FI 15 En del av mitt hjärta – Olet aina sydämessäni 12 459 19 193 27.12.2019 Edward af Sillén SE Nordisk Film Finland 16 Corgi – Kuningattaren koiranpentu 11 602 64 971 22.11.2019 Ben Stassen, Vincent Kesteloot BE Cinemanse Oy 17 Fabiennen muistelmat 8 661 8 686 3.1.2020 Hirokazu Koreeda FR / JP Cinema Mondo 18 Lasse – Best man 7 977 8 560 3.1.2020 Jon Holmberg SE Oy Atlantic Film Finland Ab 19 Tarhapäivä 7 501 72 573 15.11.2019 Tiina Lymi FI Nordisk Film Finland 20 Vakoojat valepuvuissa 5 524 5 524 31.1.2020 Troy Quane, Nick Bruno US Nordisk FI