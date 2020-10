Suomen elokuvasäätiöltä yli 4,4 miljoonaa euroa tukea syys-lokakuussa

Elokuvasäätiön hallitus teki syys-lokakuussa 371 tukipäätöstä. Tuotantotukea sai 13 uutta hanketta: kaksi pitkää fiktioelokuvaa, viisi dokumenttielokuvaa, kolme sarjaa ja kolme lyhytelokuvaa.

Käsikirjoitusapurahat

Käsikirjoitusapurahahakemuksia tälle kierrokselle tuli 146 kappaletta 1 126 100 euron arvosta. Noin neljännes hakemuksista menestyi: elokuvasäätiön hallitus myönsi tukea 36 hakijalle yhteensä 180 500 euroa.

Käsikirjoitusapurahalla kirjoitetaan 15 pitkää fiktioelokuvaa, kymmentä dokumenttielokuvaa, kuutta lyhytelokuvaa, yhtä pitkää animaatioelokuvaa sekä neljää sarjaa.

Käsikirjoitusapurahapäätökset lokakuu 2020 (pdf)

Tuotanto

Kehittämistukea haettiin 110 hakemuksella yli 3,6 miljoonan euron arvosta. Vajaa kolmannes hakemuksista sai myönteisen päätöksen: kehittämistukea myönnettiin 847 500 euroa 32 hakemukselle.

Tuotantotukea haettiin 67 hankkeelle yli 20,7 miljoonan euroa. Noin viidennes hakemuksista sai myönteisen päätöksen: tuotantoon lähtee 13 hanketta. Myönnetyn tuotantotuen kokonaissumma oli 2 457 000 euroa.

Tuetuista hankkeista kaksi on pitkiä fiktioelokuvia, molemmat ohjaajiensa esikoiset lajissaan. Dokumenttielokuvallaan Aatos ja Amine Jussi-palkittu Reetta Huhtanen ohjaa lastenelokuvan Kiljuset! ja lyhytelokuvastaan Kaksi ruumista rannalla Jussi-palkittu Anna Paavilainen ohjaa Kikka!-muusikkoelämäkerran.

Muita tuotantoon lähteviä hankkeita ovat mm. animaatiosarja Best & Bester Gigglebugilta, Hanna Haaslahden immersiivinen lyhytelokuva Captured sekä Solar Filmsin tuottama, Christian Rönnbackan dekkareihin perustuva sarja Kylmä syli.

Markkinointi- ja levitystukea myönnettiin 12 hakijalle 658 700 euroa, ja tukea elokuvien kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille sai kuusi hakijaa vajaa 34 000 euroa.

Tuotannon tukipäätökset syys-lokakuu 2020 (pdf) – tiedosto korjattu 20.10.2020 klo 9:54

Esitys ja levitys

Esityksen ja levityksen tuista jaettiin yksi laitehankinta- ja kunnostustuki: MAN Company Oy sai 32 000 euroa digitaalisen elokuvateatterilaitteiston hankkimiseen elokuvatoiminnan aloittamiseksi Kalajoella.

Maahantuontitukea haettiin tavallista enemmän: hakemuksia oli 20 ja tukea myönnettiin 14 elokuvalle, joista kaksi lastenanimaatiota sai tukea myös dubbaukseen. Tukea myönnettiin yhteensä 188 000 euroa. Maahantuontituen turvin Suomen elokuvateattereihin tuodaan mm. kauhudraama Saint Maud, rikoselokuvan moderni klassikko Memories of Murder sekä animaatioelokuva Pohjoisen sankarit.

Lisäksi esityksen ja levityksen potista myönnettiin yksi koulutustuki.

Esityksen ja levityksen tukipäätökset syys-lokakuu 2020 (pdf)

Kulttuurivienti

Kulttuuriviennin tuissa on ollut hiljaisempi kausi, kun kansainvälisille elokuvafestivaaleille ei ole voitu matkustaa. Syys-lokakuussa myönnettiin kuitenkin neljä kulttuuriviennin materiaalitukea, kaksi hanketukea sekä yksi matkatuki, joka koski maaliskuussa tapahtunutta festivaalimatkaa. Kultuuriviennin tukia jaettiin yhteensä reilu 28 000 euroa. Hanketuella edistetään Colombia in My Arms– ja Big Vs Small -elokuvien kansainvälistä leviämistä.

Kulttuuriviennin tukipäätökset syys-lokakuu 2020 (pdf)