Suomalainen dokumenttielokuva esillä Guangzhoussa Kiinassa

Kiinalaisella Guangzhoun kansainvälisellä dokumenttielokuvan festivaalilla esitetään kaksi suomalaista dokumenttielokuvaa. 9.–12. joulukuuta järjestettävälle festivaalille lähtee Suomesta myös tuottajadelegaatio osana Bigger Picture -vientihanketta.

Festivaalin ohjelmistoon valittiin Tonislav Hristovin ohjaama Veeran maaginen elämä. Veera on nuori aikuinen, joka harrastaa live-roolipelejä eli larppaamista. Niiden avulla hän pystyy käsittelemään vaikeaa menneisyyttään ja siihen liittyviä tunteita. Elokuvan ensi-ilta oli alkuvuodesta Sundancessa ja sitä on esitetty mm. Berlinalessa ja Hot Docsissa.

Toinen Guangzhoussa nähtävä elokuva on Nina Forsmanin ohjaama lyhytdokumentti Jään vetovoima (kuva yllä). Se kertoo jäätanssipari Olesia Karmista ja Max Lindholmista, joiden ura päättyy. Max löytää pian elämälleen toisen suunnan, mutta Olesialle uusien unelmien löytäminen taitoluistelun ulkopuolelta on vaikeampaa. Elokuvaa on aiemmin esitetty Lyypekin elokuvajuhlilla ja Puolassa Camerimage-festivaalilla.

Guangzhoun festivaalilla on myös dokumenttielokuva-alan ammattilaisille suunnattua toimintaa. Bigger Picture -hanke vie tapahtumaan delegaation, jossa ovat mukana tuottajat Kaarle Aho (Making Movies), Oskari Pastila (Vaski Filmi), Elina Pohjola (Citizen Jane) ja Pasi Hakkio (Wacky Tie).

Bigger Picture on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jonka tarkoituksena luoda suomalaiselle av-alalle yhteyksiä Kiinaan. Hanketta vetää Creative Export Innovations.