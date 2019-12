Star Wars: The Rise of Skywalkerin avaus odotetun ylivoimainen

Star Wars: The Rise of Skywalker avasi vahvasti ja keräsi viikonloppuna yli 90 000 katsojaa. Keskiviikkona ensi-iltansa saanut Star Wars -saagan kolmannen trilogian päätösosa on kerännyt katsojia jo 162 000. Suoraan vuoden kahdenneksitoista katsotuimmaksi elokuvaksi rynninyt päätösosa ei vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi ehdi, mutta siitä voi hyvin tulla katsotuin vuonna 2019 ensi-iltansa saanut elokuva.

Viikon toisena uutuutena sijalla yhdeksän oli ranskalainen jatko-osa Ranskalaista häähumua 2, joka keräsi 751 katsojaa.