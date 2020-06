Sodankylä ikuisesti tuo Sodankylän ainutlaatuisen hengen koko Suomeen

Sodankylän elokuvajuhlien tiedote

Sodankylä ikuisesti -festivaalin (10.–14.6.2020) katselualusta avattiin yleisölle maanantaina 8.6. ja lipunmyynti käynnistyi vilkkaana. Festivaalin avaa keskiviikkona 10.6. Suomen ensi-illassa nähtävä, Cannesin elokuvajuhlilla parhaasta ohjauksesta palkittu Dardennen veljesten uutuus Young Ahmed. Ensimmäisissä aamukeskusteluissa sykähdyttävät Francis Ford Coppola ja Jörn Donner.

”Yleensä festivaalijohtaja jännittää aloituspäivän aattona ennen kaikkea tekijävieraiden saapumista (eräänäkin vuonna peräti neljän päävieraan tulo estyi viime hetkillä) ja keskiyön auringon näkymistä. Tällä kertaa saan huokaista helpotuksesta, kun kaikki näyttää uutta esitysalustaa myöten toimivan, laadukas ohjelmisto vetää lipunmyynnissä ja Facebookin festaribaarissa on jo hyvä pöhinä. Taivaaltakin saa tulla – mutta vain tämän kerran – vaikka räntää!”, festivaalin taiteellinen johtaja Timo Malmi toteaa.

Elokuvanäytösten lisäksi Sodankylä ikuisesti tuo kaikkien ulottuville valikoiman elokuvajuhlien legendaarisia aamukeskusteluja. Aamukeskusteluiden kimaran aloittaa keskiviikkona 10.6. itseoikeutetusti Francis Ford Coppola. Keskustelussa paljastuu, että ohjaajamestari vastaili rauhallisena yleisön kysymyksiin tilaisuutensa jälkeen, vaikka hänellä alkoi jo olla kiire paluulennolleen. Suomalaisen elokuvakulttuurin titaanit, elokuvatuntijat Jörn Donner ja Peter von Bagh kohtasivat Sodankylän aamussa vuonna 2004, kun Donner vastaanotti Sodankylä-palkinnon.

Olaf Möller pureutuu varta vasten Sodankylä ikuisesti -festivaalille restauroituihin 1960-luvun slovakialaisharvinaisuuksiin mestariluokissaan, jotka alustavat sarjassa nähtävien elokuvien näytöksiä keskiviikosta lauantaihin. Mika Taanila puolestaan esittelee elokuvalöytöjen paraatin otsikolla ”Väärin!”. Luvassa on uusia ja vanhempia korona-aikaan istuvia, kokeellisia teoksia.

Ensimmäisessä elokuvanäytöksessä keskiviikkona 10.6. kello 16 nähdään Dardennen veljesten uutuus Young Ahmed Suomen ensiesityksessä. Keskiviikkoa jatkavat Claire Denis’n omaleimainen scifi-mysteeri High Life päärooleissa Juliette Binoche ja Robert Pattinson ja brittinäyttelijä Keira Knightleyn tähdittämä tositapahtumiin perustuva poliittinen trilleri Official Secrets. Kautta aikojen suurimpiin Sodis-hitteihin kuuluva, Cannesin Juryn Grand Prix -palkinnon voittanut Alice Rohrwacherin The Wonders ja Locarnossa voittanut argentiinalaiselokuva Back to Stay ovat molemmat omaäänisiä ja vaikuttavia sisarustarinoita.

Elokuvaohjelmiston lisäksi myös muu ohjelma Leffaraadista keskustelutilaisuuksiin ja Sodiksen festaribaariin siirtyvät verkkoon. Koko ohjelmisto löytyy katselualustalta osoitteessa: scope.msfilmfestival.fi ja festaribaari Facebookista: @Sodiksen festaribaari