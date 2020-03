Risto Jarva -palkinto Minna Rainion ja Mark Robertsin lyhytdokumentille To Teach a Bird to Fly

Suomen elokuvasäätiön nimittämä tuomaristo on jakanut vuoden 2020 Risto Jarva -palkinnon Tampereen elokuvajuhlilla. 42. kertaa jaettavan palkinnon saivat Minna Rainio ja Mark Roberts elokuvallaan To Teach a Bird to Fly. DocPoint-festivaalilla tammikuussa ensi-iltansa saanut kokeellinen dokumenttielokuva käsittelee ilmastonmuutosta ja sukupuuttoa.

Risto Jarva -palkinnon arvo 10 000 euroa. Palkittava elokuva valitaan Tampereen elokuvajuhlien kotimaisesta ohjelmistosta. Tuomaristo piti kotimaisen kilpasarjan tasoa korkeana. Palkitusta elokuvasta tuomaristo totesi:

”Miten kertoa ilmastomuutoksesta ja lajien sukupuutosta? Aihe on niin suuri ja pelottava, että sitä on vaikea käsitellä. Tämän elokuvan erityinen arvo on siinä, ettei se moralisoi, saarnaa eikä maalaa kauhukuvia mutta saa miettimään.

Elokuva yhdistää dokumentaarista materiaalia fiktiiviseen ja liikkuu dystooppisessa maailmassa lähitulevaisuudessa. Vaikka aihe on kammottava, on elokuva kaunis ja valoisa.”

Tämän vuoden Risto Jarva -palkinnon tuomaristoon kuuluivat Risto Jarva -palkittu elokuvataiteilija Sanna Liljander, Suomen elokuvasäätiön tilastointi- ja tutkimusasiantuntija Petri Peltonen ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ohjelmistonsuunnittelija Antti Alanen.

