Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoehdokkaat on valittu

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2020 elokuvapalkinnon ehdokkaat Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta on julkistettu. Tavoiteltu elokuvapalkinto jaetaan 17. kerran tänä vuonna.

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto 2020 -ehdokkaat ovat:

Islanti: BERGMÁL (Echo)

ohjaaja ja käsikirjoittaja Rúnar Rúnarsson

tuottajat Rúnar Rúnarsson, Live Hide, Lilja Ósk Snorradóttir

Norja: BARN (Beware of Children)

ohjaaja ja käsikirjoittaja Dag Johan Haugerud

tuottaja Yngve Sæther

Ruotsi: CHARTER (Charter)

ohjaaja ja käsikirjoittaja Amanda Kernell

tuottajat Lars G. Lindström, Eva Åkergren

Suomi: KOIRAT EIVÄT KÄYTÄ HOUSUJA (Dogs Don’t Wear Pants)

ohjaaja Jukka-Pekka Valkeapää

käsikirjoittajat Jukka-Pekka Valkeapää, Juhana Lumme

tuottajat Aleksi Bardy, Helen Vinogradov

Tanska: ONKEL (Uncle)

ohjaaja ja käsikirjoittaja Frelle Petersen

tuottaja Marco Lorenzen

J-P Valkeapää on ollut ehdolla palkintoon vuonna 2015 elokuvallaan He ovat paenneet. Myös Dag Johan Haugerud (I Belong 2013), Rúnar Rúnarsson (Sparrows 2016) ja Amanda Kernell (Saamelaisveri 2017) ovat toista kertaa ehdolla. Frelle Petersenille ehdokkuus on ensimmäinen.

Suomen palkintolautakunnan perustelut Koirat eivät käytä housuja-elokuvalle:

Jukka-Pekka Valkeapää on luontainen elokuvantekijä. Luodessaan maailmojaan hän hyödyntää elokuvan kaikkia osatekijöitä. Koirat eivät käytä housuja kertoo kyvystä toipua rakastetun kuolemasta, ja se on epätavanomaisuudestaan huolimatta syvästi romanttinen rakkaustarina. Valkeapää ei päästä katsojaa helpolla, vaan haastaa meidät ymmärtämään ihmismielen kätkettyjä puolia.

Palkintolautakuntaan kuuluvat Jaana Puskala, Harri Römpötti ja Mikaela Westerlund.

Suomeen Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto on tullut kahdesti: vuonna 2002 Aki Kaurismäen elokuvalle Mies vailla menneisyyttä ja vuonna 2017 Selma Vilhusen elokuvalle Tyttö nimeltä Varpu.

Vuoden 2020 Elokuvapalkinnon voittaja julkistetaan 27.10. Reykjavikissa, Islannissa, Pohjoismaiden neuvoston vuotuisen istunnon yhteydessä. Helsingissä kaikki viisi ehdokaselokuvaa nähdään 33rd Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin ohjelmistossa 17.–27.9.2020.

Tietoa Pohjoismaiden neuvoston Elokuvapalkinnosta 2020

Kansalliset raadit ovat valinneet viisi ehdokaselokuvaa perusteinaan korkea laatu, juuret pohjoismaisessa kulttuurissa ja se, että ne erottuvat taiteellisen omaperäisyytensä kautta kiehtovina ja ympäristöönsä sidoksissa olevina taideteoksina.

Palkinto myönnetään taiteellisesti korkeatasoiselle, pohjoismaisena tuotantona tehdylle pitkälle teatterielokuvalle. Elokuvan kansallisen teatteriensi-illan on pitänyt olla 1. heinäkuuta 2019–30. kesäkuuta 2020. Yhteensä 350 000 Tanskan kruunun (noin 47 000 euron) suuruinen palkinto jaetaan tasan elokuvan käsikirjoittajan, ohjaajan ja tuottajan kesken. Näin korostetaan sitä, että elokuva on taiteenlajina näiden kolmen päätoimijan tiiviin yhteistyön tulos.

Kunkin Pohjoismaan ehdokaselokuvasta päättää kulttuuriministeriön nimittämä kolmihenkinen kansallinen palkintolautakunta.

Ehdokkaiden julkistamisen jälkeen yhteispohjoismainen palkintolautakunta valitsee äänestämällä tämän vuoden palkinnonsaajan. Pohjoismaisessa lautakunnassa on yksi jäsen kustakin maasta. Vuoden 2020 pohjoismaisessa palkintolautakunnassa ovat mukana Hilmar Oddson (Islanti), Inger Merete Hobbelstad (Norja), Kristina Börjeson (Ruotsi), Jaana Puskala (Suomi) ja Per Juul Carlsen (Tanska). Viime vuonna Pohjoismaiden neuvoston Elokuvapalkinnon voitti May el-Toukhyn ohjaama elokuva Queen of Hearts Tanskasta.

Vuoden 2020 Elokuvapalkinnon voittaja julkistetaan 27.10. Reykjavikissa, Islannissa, Pohjoismaiden neuvoston vuotuisen istunnon yhteydessä. Samanaikaisesti julkistetaan myös muut Pohjoismaiden neuvoston palkinnot: Kirjallisuuspalkinto, Lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinto, Musiikkipalkinto ja Ympäristöpalkinto.