Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto 2020 Norjaan

Pohjoimaiden neuvoston elokuvapalkinto -tiedotuksen tiedote

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2020 elokuvapalkinnon saa norjalainen elokuva Beware of Children, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut Dag Johan Haugerud ja tuottanut Yngve Sæther.

Tieto julkistettiin myöhään tiistai-iltana 27.10. Pohjoismaiden neuvoston palkintojenjakotilaisuudessa, joka pidettiin etänä Reykjavikissa, Islannissa. Illan aikana julkistettavat voittajat saavat Nordlys -palkintopatsaan ja 350 000 Tanskan kruunua (noin 47 000 euroa). Elokuvapalkinto jaetaan tasan ohjaajan, käsikirjoittajan ja tuottajan kesken. Elokuvapalkinnon julkisti elokuvaohjaaja ja aikaisempi palkinnonsaaja Benedikt Erlingsson.

Palkintolautakunnan perustelu:

Kolmetoistavuotias poika kuolee riideltyään toisen oppilaan kanssa koulun pihalla. Tapahtuma täyttää lapsia ympäröivien aikuisten mielen uusilla ajatuksilla ja ongelmilla ja toimii alkusysäyksenä Dag Johan Haugerudin kunnianhimoiselle ja pohdiskelevalle Beware of Children -elokuvalle. Haugerud käsittelee lasten ja aikuisten suhdetta empaattisesti ja hyvin vakavasti ja esittää syvällisiä kysymyksiä. Miten hyvin vanhemmat ja opettajat oikeastaan tuntevat vastuullaan olevat lapset? Missä määrin vanhempien tulisi luottaa lapsiinsa? Missä määrin heitä tulisi suojella? Onko lasten edun mukainen toiminta ylipäätään aina mahdollista? Entä miksi dramaattiset tapahtumat tuntuvat pahemmilta, kun uhrina on lapsi eikä aikuinen?

Haugerud kuvaa monimutkaisia ja kiehtovia henkilöitä ja tilanteita, ja hänen laajapohjaisesta elokuvastaan tulee samalla tarina nyky-Norjasta. Lapsia ja heidän kasvatustaan koskeviin keskusteluihin siivilöityy vanhempien poliittinen ideologia. Koulun rehtori puolestaan kokee, että järjestelmän ja byrokratian vaatimukset ovat ristiriidassa hänen omien toiveidensa ja halujensa kanssa. Tästä kumpuaa usein Beware of Childrenin musta huumori, jonka ansiosta elokuva ei ole raskaasta aiheestaan huolimatta koskaan liian raskasta katsottavaa. Huumori väikkyy myös kohtauksissa, joissa aikuiset koettavat vaihtelevalla menestyksellä hillitä turhamaisuuttaan ja aggressiivisuuttaan säilyttääkseen rauhan ja sovinnon. Jotkut löytävät itsestään vähemmän mairittelevia puolia. Ehkä on niin, että aikuisetkin ovat pohjimmiltaan lapsia.

Dag Johan Haugerud on jäljittelemätön elokuvantekijä, joka tarkastelee maailmaa aivan omanlaisestaan näkökulmasta ja jolla on poikkeuksellisen hyvä dialogin taju. Hän on rakentanut vuosien varrella lämpimän luottamussuhteen monien Norjan eturivin näyttelijöiden kanssa, ja Beware of Childrenissä he tuovat toistensa parhaat puolet esiin. Tämä vivahteikas elokuva kertoo siitä, mikä on kaikkein tärkeintä.

Alkuperäisnimi: Barn

Englanninkielinen nimi: Beware of Children

Ohjaaja: Dag Johan Haugerud

Käsikirjoittaja: Dag Johan Haugerud

Tuottaja: Yngve Sæthe

Pohjoismaiden neuvoston Elokuvapalkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2002. Palkinto jaetaan vuosittain yhdessä Pohjoismaiden neuvoston Musiikki-, Kirjallisuus-, Lasten- ja nuortenkirjallisuus- sekä Ympäristöpalkinnon kanssa. Pohjoismaiden neuvoston palkintojen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen kulttuuriyhteyteen ja ympäristöyhteistyöhön sekä antaa tunnustusta ainutlaatuisista taiteellisista ja ympäristöön liittyvistä saavutuksista. Palkinnoilla pyritään lisäämään pohjoismaisen yhteistyön näkyvyyttä ja tunnettuutta. Elokuvapalkintoa hallinnoi Nordisk Film & TV Fond.

Kuva: Margareth Kwarteng / Kulturmeglerne