Pieniä muutoksia elokuvateatteritukiin

Elokuvasäätiön jakamiin teatteritukiin tulee jatkossa pienimuotoisia muutoksia. Muutosten yksityiskohdat selviävät uusista hakuilmoituksista ja tukioppaasta, jotka löytyvät säätiön nettisivuilta. Muutoksista valtaosa on tarkennuksia vallitseviin käytäntöihin ja jo pidempään olemassa olleiden käytäntöjen auki kirjoittamista.

Myös esityksen ja levityksen tukiopasta on uudistettu ja selkiytetty. Tukiopas sisältää yksityiskohtaisia ohjeita muun muassa loppuselvitysten tekemiseen ja muuhun asiointiin säätiön kanssa. Myös kaikkien tukien lomakkeet on uudistettu. Elokuvasäätiö on perinteisellä kesätauolla 3.8.2020 asti.

Yleiset muutokset

Kaikki hakuilmoituksessa nimetyt liitteet ovat lähtökohtaisesti pakollisia kaikille hakijoille. Uutta on se, että puuttuvista liitteistä on nyt toimitettava kirjallinen selvitys hakemuksen liitteeksi. Tämä liite on toimitettava jokaiseen hakemukseen erikseen.

Koulutustuki

Tuki on nyt jatkuvassa haussa. Sitä voi siis hakea milloin vain ja päätös pyritään antamaan 3–8 viikon kuluessa. Muut tuet noudattavat edelleen ennalta määrättyjä hakuaikoja.

Koulutustukea haetaan ennen koulutuksen alkua ja loppuselvitys tehdään koulutuksen jälkeen. Siirtymäaikana, eli vuonna 2020 tukea voi hakea myös koulutuksen jälkeen.

Laitehankinta- ja kunnostustuki