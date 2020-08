Nordisk Panoraman kilpasarjoissa 13 suomalaiselokuvaa

Perinteikäs Nordisk Panorama -festivaali järjestetään tänä vuonna hybridimuotoisena 17.–27.9.2020. Näytöksiä on sekä verkossa että valikoidusti teattereissa Malmössä. Ammattilaistapahtuma Forum järjestetään kokonaisuudessaan verkon välityksellä.

Festivaalin kilpasarjoihin ilmoitettiin 541 elokuvaa, joista 67 valittiin ohjelmistoon.

Pitkien dokumenttielokuvien kilpailussa:

Anu Kuivalainen, Lauluja rakkaudesta

John Webster, Silmästä silmään

Elina Talvensaari, Neiti Aika

Lyhytelokuvakilpailussa:

Juho Reinikainen, 25. tunti

Jussi Sandhu ja Ville Hakonen, Maailman onnellisin kansa

Risto-Pekka Blom, Kanarialintu

Antti Holma, Kill Anneli

Mika Taanila, Patentti nr. 314805

Pilvi Takala, If Your Heart Wants It (Remix)

Lauri-Matti Parppei, Viimeinen päivä

New Nordic Voice -kilpailu:

Lauri Pulkkinen, Hertta Lehtovirta, Sanna Liinamaa, Janne Matias Häkkinen ja Ulrika Fredriksson, Afterparty (lyhytanimaatio)

Jenni Kivistö ja Jussi Rastas, Colombia in My Arms (dokumenttielokuva)

Young Nordic -kilpailu lasten- ja nuorten elokuville:

Jorma Kaulanen, Jail Lullaby (lyhytelokuva)

Nordisk Panoraman Forumissa yhteistyökumppaneita etsitään pitkille dokumenttielokuville. Suomesta pitchattavana on kolme hanketta: Salla Kivelän ja Vesa Kuosmasen We Are Animals (Tuffi Films) kertoo eläintensuojelusta, Petri Luukkaisen ja Jesse Jokisen Game of Minds (napafilms) sijoittuu pelimaailmaan, ja elokuvasäätiön villillä kortilla pitchauspaikan saanut Tania Moilasen The Mission (Danish Bear) seuraa Suomessa lähetystyötä tekeviä mormoneja.

Forumissa Observer+-statuksella ovat hankkeet The Last of the Seagulls (Making Movies), Epilog: Jörn Donners sista intervju (Bufo) sekä Värien ja muotojen maailmassa – Maija Isola (Greenlit Productions).

Tutustu festivaaliin: nordiskpanorama.com