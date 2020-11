Night Visions -ohjelmistossa odotettu Venetsia-voittaja sekä vahvaa suomalaisväriä

Night Visions -festivaalin tiedote

Helsingissä 25.-28. marraskuuta 2020 järjestettävä Pohjoismaiden suurin fantasia-, kauhu-, scifi- ja toimintaelokuviin keskittyvä muttei rajoittuva festivaali Night Visions on julkistanut koko ohjelmistonsa pitkien elokuvien osalta. Elokuvateatteri Kinopalatsin neljälle valkokankaalle levittäytyvässä tapahtumassa nähdään yhteensä 26 pitkää elokuvaa ja valikoima huolella valittuja lyhytelokuvia.

Neljän päivän ja illan aikana festivaalilla järjestetään yhteensä 64 elokuvanäytöstä. Asiakasturvallisuuteen kiinnitetään aivan erityistä huomiota erikoistilanteen edellyttämällä tavalla: kaikkiin elokuvaesityksiin on saatavilla rajoitettu määrä lippuja, minkä lisäksi kaikkien näytösten väliin on jätetty tavallista enemmän aikaa ruuhkien syntymisen välttämiseksi. Kuten Helsingissä elokuussa 2020 järjestetyllä Night Visions – The New (Ab)Normal -festivaalilla, myös tällä kertaa on turvallisuuden maksimoimiseksi luovuttu koko yön elokuvamaratonista, johon tapahtuma on perinteisesti huipentunut jo 23 vuoden ajan.

Festivaalin avajaiselokuvana nähdään erikoisvuoden 2020 kansainvälisesti kohutuimpiin ja kiitetyimpiin uutuuksiin lukeutuva jännitysdraama, Venetsian elokuvajuhlien kakkospalkinnon Hopeisen leijonan kaksi kuukautta sitten voittanut New Order (Meksiko / Ranska 2020). Ohjaaja Michel Francon dystopiaa on verrattu toistuvasti Bong-joon Hon kaikki ennätykset rikkoneeseen Parasiteen.

Ohjelmiston odotetuimpien kansainvälisten uutuuksien joukkoon lukeutuvat myös Climax-visionääri Gaspar Noén omintakeisesti kokeellinen Lux Aeterna (Ranska 2019) sekä Oscar-ehdokkaanakin olleella Persepolis-animaatiollaan hyllyllisen palkintoja voittaneen, myös sarjakuvantekijänä ansioituneen Vincent Paronnaud’n kauhutrilleri Hunted (Belgia / Ranska / Irlanti 2020).

Festivaali tekee kunniaa kotimaisen elokuvan tämän hetken nousukiidolle nostamalla esiin suomalaistekijöiden tuoreita saavutuksia kansainvälisellä kentällä. Biohakkeroinnin ympärille kietoutuva Jens Dahlin kauhutrilleri Breeder (Tanska 2020) kuuluu joukkoon siksi, että elokuvan keskeisimmässä sivuosassa mieleenpainuvaa työtä tekee Eeva Putro, Zaida Bergrothin menestyselokuva Toven käsikirjoittaja.

Ensiesityksensä Helsingissä saa viimein myös Renny Harlinin uusin pitkä ohjaus, ensimmäisten Die Hard -elokuvien asetelman aasialaiseen suurkaupunkiympäristöön siirtävä toimintatrilleri Bodies at Rest (Hongkong / Kiina 2019). Harlinin menestystarinan aineksia hamuaa niin ikään ohjaaja Teppo Airaksinen, jonka uutuus SuperCool (Suomi / USA / Kanada 2020) saa nyt Night Visions -ohjelmistossa maailmanensi-iltansa. Kokonaan Pohjois-Amerikassa kuvattu, englanninkielinen SuperCool kulkee poikkeuksellisen tyylitietoisesti Judd Apatow’n ja Seth Rogenin yhteistyöelokuvien (mm. Paksuna, Superbad) jalanjäljissä. Olli Haikan tuottaman ja osin käsikirjoittaman, 8,8 miljoonalla eurolla toteutetun kaikkien aikojen kalleimman suomalaisen komedian tärkeimmässä sivuosassa loistaa lajityypin taituri Marlon Wayans Jr.

Klassikko-ohjelmiston suurin löytö on Suomessa aiemmin esittämätön jouluelokuva Dial Code Santa Claus (36.15 code Père Noel, Ranska 1989). Myös Nuori Indiana Jones -sarjan ohjaajana sittemmin kunnostautuneen René Manzorin kauhuelementeillä väritetty toimintaseikkailu muistuttaa erehdyttävästi Hollywood-hittiä Yksin kotona (Home Alone), mutta valmistui jo vuotta aiemmin kuin Chris Columbuksen ohjaus.

Klassikkovalikoimassa pureudutaan myös 1990-luvun scifi-elokuvan särmikkäämpään laitaan. Ysäriscifi-sarjan muodostavat Craig R. Baxleyn Dolph Lundgren -toimintatrilleri Dark Angel (1990), Sylvester Stallonen ja Wesley Snipesin nokikkain asettava Marco Brambillan ohjaus Demolition Man (1993) ja Resident Evil -elokuvasarjastaan parhaiten tunnetun Paul W.S. Andersonin kauhua ja scifiä taitavasti niputtava Event Horizon (1997). Näistä viimeksi mainittu nähdään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa upeasti restauroituna 4k-versiona.

Klassikkokattauksen kruunaa heinäkuussa 2020 menehtyneen mestarin Alan Parkerin muistonäytös kauhutrilleristä Noiduttu sydän (Angel Heart, 1987), joka esitetään niin ikään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa 4k-restaurointina.

Festivaalin lipunmyynti käynnistyy perjantaina 13. marraskuuta klo 15.45 kaikissa Finnkinon teattereissa ja Finnkinon nettikaupassa www.finnkino.fi

Syksyn Night Visions -festivaalille tuttuun tapaan Finnkinon nettikaupasta on mahdollista ostaa ainoastaan yksittäisiä näytöslippuja. Kevytsarjaliput (10 näytöstä) ovat saatavilla kaikkien Finnkinon teattereiden lippukassoilta, HC-sarjakortit (16 näytöstä) ainoastaan Helsingin elokuvateatteri Kinopalatsin kassalta.

Festivaaliohjelmiston kaikkien elokuvien esittelyt ja esitysaikataulu löytyvät myös festivaalin nettisivuilta www.nightvisions.info

www.nightvisions.info

www.facebook.com/nightvisionsfestival/

Twitter: @nightvisionsff

Instagram: @nightvisionsfestival

Night Visions pähkinänkuoressa

Perustettu: 1997

Vuosittain esitetyt elokuvat yhteensä: 75-80

Kävijät vuosittain yhteensä: yli 14 000

Kansainvälinen ohjelmisto: vuonna 2019 elokuvia 28 eri maasta, 5 eri maanosasta

Helsingin kaupungin kulttuuriteko -palkinnon voittaja vuonna 2012

Valittu maailman suurimman riippumattoman elokuvalehden, yhdysvaltalaisen MovieMaker Magazinen laatimille maailman parhaiden genre-elokuvafestivaalien listalle kolmena vuonna peräkkäin: “World’s 50 Best Genre Film Festivals in 2021”, “25 Bloody Best Genre Fests in the World in 2020” ja “30 Bloody Best Genre Fests in the World in 2019”.

Pohjoismaiden suurin fantasia-, kauhu-, scifi- ja toimintaelokuviin keskittyvä festivaali

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Mikko Aromaa

Festivaalijohtaja

040 5105 889

mikko.aromaa@nightvisions.info