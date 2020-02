Nepalin morsiamet, Själö ja If Your Heart Wants It (Remix) kilpailevat CPH:DOX-festivaalilla

Lisäksi CPH:FORUMissa on kaksi suomalaishanketta.

Kööpenhaminassa 18.–29.3.2020 järjestettävä CPH:DOX on tärkeä eurooppalainen dokumenttielokuvan esityspaikka. Lotta Petronellan Själö sekä Tiina Madissonin Nepalin morsiamet ovat mukana Nordic:Dox-kilpailussa.

Själö sijoittuu Seilin saarelle, jonne vuosisatoja sitten vietiin yhteiskuntakelvottomaksi tuomittuja naisia. Elokuvassa nuori tutkija kerää saarelta näytteitä, ja samalla saaren historia, näkymättömät arkistot ja naisten muistot nousevat esiin.

Lotta Petronella on kuvataiteilija, elokuvantekijä ja kuraattori, jonka aiempia elokuvia ovat mm. HEM. någonstans sekä Land Without God. Själön on tuottanut Ilona Tolmunen Made-tuotantoyhtiölle.

Nepalin morsiamet on Tiina Madissonin esikoisohjaus pitkän dokumenttielokuvan parissa. Päähenkilö Rekha on teini-ikäinen nepalilaistyttö, joka unelmoi opettajanurasta. Esteenä on tulevaisuudessa siintävä, perheen toivoma avioituminen alaikäisenä. Elokuvan on tuottanut Kirsi Mattila Icebreaker Productionsista.

Pilvi Takalan lyhytelokuva If Your Heart Wants It (Remix) on taiteilijoiden elokuville suunnatussa New:Vision-kilpailussa. Elokuvassa Takala dokumentoi start-up-yrittäjien Slush-tapahtumaa. Pilvi Takalan teokset ovat kiertäneet useilla kansainvälisillä festivaaleilla. Ensi vuonna hän edustaa Suomea Venetsian biennaalissa.

Festivaalin ammattilaistapahtumassa CPH:FORUMissa esitellään tulevia hankkeita rahoittajille ja levittäjille. Tuotantoyhtiö Oktoberin Punainen ympyrä on Works-in-progress-esittelyssä. Ohjaaja Joonas Berghäll paneutuu elokuvassa erityiseen sairausepidemiaan kansainvälisestä näkökulmasta. Berghäll tunnetaan mm. elokuvista Miesten vuoro sekä Poikia ja miehiä.

The Last of the Seagulls on suomalais-bulgarialainen hanke, jonka ohjaa Tonislav Hristov ja tuottaa Making Movies. Bulgariaan sijoittuvassa elokuvassa seurataan viisikymppistä Ivania, joka nuorempana liehitteli varakkaita länsimaalaisia Sunny Beachilla. Hristovin edellinen elokuva Veeran maaginen elämä kiersi kansainvälisiä festivaaleja (mm. Sundance, Berlinale) ja hänellä on parhaillaan kehittelyssä niin ikään Bulgariaan sijoittuva fiktioelokuva The Good Driver.

