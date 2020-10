Neljä suomalaiselokuvaa Sao Paulon festivaalille

Sao Paulon 44. kansainvälinen elokuvafestivaali järjestetään 22.10.–4.11. Brasiliassa verkon kautta.

Suomesta festivaalin ohjelmistoon valittiin kolme pitkää dokumenttielokuvaa ja yksi fiktioelokuva. Uusien ohjaajien kilpailussa on mukana Jenni Kivistön ja Jussi Rastaan ohjaama dokumenttielokuva Colombia in My Arms. Kolumbian rauhanprosessia kuvaava elokuva palkittiin syyskuussa Nordisk Panoramassa.

Muut kolme elokuvaa ovat mukana Perspectiva internacional -sarjassa: hiljattain ensi-iltansa saanut Teemu Nikin ohjaama komedia Nimby, Markku ja Johannes Lehmuskallion ohjaama alkuperäiskansojen kulttuurista kertova Anerca, elämän hengitys sekä Arthur Franckin ohjaama lähihistoriaa tutkiva dokumenttielokuva Olliver Hawk.

Festivaalin koko ohjelmisto: https://44.mostra.org/jornal-da-mostra/veja-a-selecao-de-filmes-da-44-mostra