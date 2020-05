Neiti aika voitti Thessalonikin elokuvajuhlien tuomariston erikoispalkinnon

Pirkanmaan elokuvakeskuksen tiedote

Tampereen elokuvajuhlilla ja DocPointissa palkittu, Elina Talvensaaren ohjaama Neiti aika on voittanut tuomariston erikoispalkinnon Thessaloniki Documentary Film Festivalin International Newcomers -sarjassa. Neiti aika tulee elokuvateattereihin Suomessa 21.8.

Tuomariston lausunnon mukaan Neiti Aika on: “Taiten tehty jalokivi, jonka herkkyys, empaattisuus ja kekseliäs tyyli on varsin liikuttava kokonaisuus. Elokuva pyrkii kauniisti kutomaan yhteen elämän ja kuoleman välistä kuilua valokuvien, esineiden ja muistojen avulla”.

Neiti Aika on dokumenttielokuva Sirkka-Liisa Miettisestä, joka kuoli ilman omaisia 98-vuotiaana Helsingin Kisakylässä. Ohjaaja Elina Talvensaari sattui ostamaan hänen asuntonsa, ja sai sen mukana naisen koko irtaimiston lankarullista perhealbumeihin. Ei ollut ketään, joka olisi halunnut ne itselleen. Elinaa kauhistuttaa heittää tavarat pois, koska silloin viimeisetkin merkit naisen elämästä ovat mennyttä. Hän päättää muistaa naisen. Tavaroiden, kirjeiden ja valokuvien avulla Elina alkaa tutkimaan, kuka tämä mysteerinainen oli. Pikkuhiljaa hänen pitkän elämänsä tapahtumat alkavat avautua. Yhdistämällä tavaroiden kertomaa tietoihin Sirkka-Liisan elämästä Elinalle alkaa selvitä mikä Sirkka-Liisan elämässä on ollut tärkeää. Sirkka-Liisa alkaa tuntua niin läheiseltä, että lopulta osat vaihtuvat: se onkin Sirkka-Liisa joka kertoo mikä Elinan omassa elämässä on tärkeää.

Neiti aika sai maailman ensi-iltansa International Documentary Film Festival Amsterdamissa, jota pidetään maailman arvostetuimpana dokumenttileokuvafestivaalina. Se voitti kriitikon valinta -palkinnon Helsingin DocPoint-festivaalilla ja kotimaisen sarjan erikoispalkinnon sekä Kirkon Mediasäätiön palkinnon Tampereen elokuvajuhlilla.

Uutinen Thessaloniki Film Festivalin sivuilla