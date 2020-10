Mika Kaurismäen Yö armahtaa Tallinnan elokuvajuhlien kilpailussa

Festivaalin kilpasarjoissa on mukana myös kolme suomalaista lyhytelokuvaa sekä virolais-suomalainen Näkemiin, Neuvostoliitto.

Mika Kaurismäen uusi elokuva Yö armahtaa, kansainväliseltä nimeltään Gracious Night, on valittu Tallinnan elokuvajuhlien kilpasarjaan. Kyseessä on elokuvan maailmanensi-ilta. Elokuvassa kolme miestä jatkaa iltaa baarissa, jonka kohtaloa pandemiarajoitukset uhkaavat. Baarimikko Heikki tarjoaa keskusteluapua ystävälleen, terveydenhoidon ensilinjassa työskentelevälle Ristolle, jolla on juuri päättynyt vaikea työvuoro. Ilta saa uuden käänteen, kun baariin pelmahtaa kännykkälaturia kaipaava muukalainen.

Kaurismäki on käsikirjoittanut elokuvan Sami Keski-Vähälän kanssa. Elokuvaa kuvattiin pandemiasulun aikana Kaurismäen osaomistamassa Corona-baarissa Helsingissä. Pääosissa nähdään Timo Torikka, Pertti Sveholm, Kari Heiskanen ja Anu Sinisalo. Elokuvan on tuottanut Mika Kaurismäen Marianna Films, sen kotimaan levityksestä vastaa SF Studios ja kansainvälisestä myynnistä The Yellow Affair.

Festivaalin lyhytelokuvakilpailussa on mukana Tommi Seitajoen ohjaama Uimarenkaan räjähdys (Explosionen av en badring). TACK Filmsin tuottamassa elokuvassa kylpylälomaa viettävä perhe on kriisissä. Alma Pöystin ja Elmer Bäckin tähdittämä elokuva on katsottavissa Yle Areenassa.

New Talents -lyhytelokuvakilpailussa ovat mukana Uzair Amjadin ohjaama Paper Promises sekä Severi Koivusalon ohjaama Häävalssi. Lisäksi festivaalin esikoiselokuville omistettuun kilpailuun valittiin virolais-suomalainen yhteistuotanto Näkemiin, Neuvostoliitto. Lauri Randlan ohjaama draamakomedia sai Suomessa ensi-iltansa viime heinäkuussa.

Tallinnan kansainvälinen elokuvafestivaali PÖFF järjestetään 13.–29.11.2020 hybriditapahtumana sekä verkossa että elokuvateattereissa.

Kuva: Yö armahtaa / copyright Marianna Films