Lyypekin pohjoismaiselle elokuvafestivaalille valittu Suomesta 16 elokuvaa ja yksi sarja

Lyypekin perinteikäs pohjoismaisen elokuvan festivaali Nordische Filmtage Lübeck järjestetään 4.–8.11.2020 sekä elokuvateattereissa että verkossa.

Pitkien fiktioelokuvien kilpasarjassa on Suomesta kolme elokuvaa: alkuvuodesta ensi-iltansa saanut Antti J. Jokisen ohjaama taiteilijamuotokuva Helene, Jenni Toivoniemen ohjaama draamakomedia Seurapeli sekä Ville Jankerin metsäteollisuuden maailmaan sijoittuva draama Metsäjätti. Kilpasarjan pääpalkinto on arvoltaan 12 500 euroa.

Dokumenttielokuvien kilpailussa on mukana neljä pitkää dokumenttielokuvaa: John Websterin Silmästä silmään, Elina Talvensaaren Neiti Aika, Anna-Karin Grönroosin Orkesterin edessä sekä Anu Kuivalaisen Lauluja rakkaudesta. Dokumenttielokuvilla on mahdollisuus voittaa 5000 euron arvoinen palkinto.

Lasten ja nuorten sarjassa on mukana Ulla Heikkilän ohjaama, rippileirille sijoittuva nuortendraama Eden sekä Malin Nyqvistin ohjaama lyhytelokuva De rasande.

Suomalaisia lyhytelokuvia festivaalilla on lisäksi mukana kuusi. Jussi Sandhun ja Ville Hakosen Maailman onnellisin kansa, Tommi Seitajoen Explosionen av en badring, Lauri-Matti Parppein Viimeinen päivä, Jan Ijäksen Waste No. 4 New York, New York, Siiri Halon Katharsis Oy, Henna Välkyn ja Samuel Häkkisen Päätös no. 30001 sekä Katja Korhosen Kuuntelen.

Festivaalilla esitetään myös sarjatuotantoja. Suomesta mukaan on valittu Matti Laineen käsikirjoittama ja Marja Pyykön ohjaama sarja Paratiisi, joka on parhaillaan katsottavissa Yle Areenassa. Rikostarina sijoittuu Suomeen ja Espanjaan.

Festivaalin verkkosivut: nordische-filmtage.de

Kuva: Eden, copyright Sami Kuokkanen / Tekele Productions