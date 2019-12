Lyhytelokuvapäivä tuo säpinää vuoden lyhyimpään päivään

Suomessa vietetään kansainvälistä Lyhytelokuvapäivää jo seitsemännen kerran lauantaina 21.12.2019. Kuka tahansa voi järjestää tapahtuman tiimoilta pop up -näytöksen esimerkiksi kotonaan, koulussa, kirjastossa tai vaikka ravintolassa täysin ilmaiseksi 13.–21.12.2019 välisenä aikana.

Osallistuminen tapahtumaan on helppoa. Voit valita mieleisesi pop up -elokuvapaketin ja ilmoittaa näytöksesi mukaan tapahtuman verkkosivuilla. Pop up -näytöksen voi järjestää joko kaikille avoimena tai yksityisenä.

Lyhytelokuvapäivä toimittaa järjestäjille lyhyelokuvakoosteen, julisteet ja ohjeet onnistuneen pop-up -tapahtuman järjestämiseen. Kaikille avoimet tapahtumat julkistetaan tapahtuman verkkosivuilla joulukuussa.

Ranskasta lähtöisin oleva päivä on levittäytynyt jo viiteentoista maahan, ja sen tarkoituksena on tuoda lyhytelokuvanäytökset kaikkien ulottuville. Lyhytelokuvapäivää järjestävät tänä vuonna Tampereen elokuvajuhlat, Yle, AV-arkki, Suomen elokuvasäätiö, Turku Animated Film Festival ja Helsinki International Film Festival Rakkautta & Anarkiaa. Hankkeen rahoittajana toimii Suomen elokuvasäätiö.

Suomen elokuvasäätiön elokuvateatteri Kino K-13:ssa esitetään elokuvateattereille räätälöity näytös. Elokuvateatteripakettiin kuuluu neljä lyhytelokuvaa: Teppo Airaksisen Keppi, Milja Viidan Eläinsilta U-3033, Teemu Niukkasen Onko sinulla nälkä? ja Anna Paavilaisen Kaksi ruumista rannalla.



Lisätiedot:

Kati-Anne Leino (Tampere Film Festival)

lyhytelokuvapaiva@tff.fi

p. 044 476 5215

www.lyhytelokuvapaiva.fi