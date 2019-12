Lentävä lähtö lyhytelokuvavuodelle 2020 Clermont-Ferrandista

Maailman merkittävin lyhytelokuvafestivaali Clermont-Ferrand on kutsunut peräti kolme elokuvaa Suomesta eri kilpasarjoihin. Festivaali järjestetään Ranskassa 31.1.–8.2.2020.

Festivaalin kansainvälisessä kilpailussa on mukana Pia Andellin lyhytelokuva Matchen. Kansainväliseen kilpailuun ilmoitettiin yli 7000 elokuvaa ja mukaan pääsi 80 elokuvaa.

Matchen on valmistunut osana elokuvasäätiön, Svenska kulturfondenin ja Svenska Ylen rahoittamaa Kortfilm 2018 -hanketta. Nina Hukkisen ja Milka Ahlrothin tähdittämässä elokuvassa kaksi naista käy psykologista peliä tenniskentällä.

Kokeelliselle elokuvalle suunnattuun Lab-kilpailuun on valittu Suomesta kaksi elokuvaa sekä yksi vähemmistöyhteistuotanto.

Anna Paavilaisen ohjaama ja Paavilaisen sekä Laura Birnin käsikirjoittama Kaksi ruumista rannalla on mukana Lab-kilpailussa. Elokuva-alan rakenteita käsittelevä elokuva on jo palkittu mm. Austinin Fantastic Festissä.

Lisäksi kilpailussa nähdään Sevgi Ekerin ohjaama, esperantonkielinen 49 Years from the House on the Left. Oddity Film Collectiven ja Aalto-yliopiston Elokuvataiteen ja lavastustaiteen osaston yhteistuotanto on toinen osa lyhytelokuvatrilogiaa, jonka avasi The 99 Steps Left from the Square. Elokuvia yhdistää muun muassa yhden oton rakenne.

Soetkin Verstegenin ohjaama Freeze Frame on belgialais-saksalais-suomalainen yhteistuotanto, jota on rahoittanut mm. Koneen säätiö.

Clermont-Ferrandissa järjestetään myös lyhytelokuvan marketti, johon Suomen elokuvasäätiö osallistuu Scandinavian Films -verkoston alla. Suljetussa market-näytöksessä esitetään Suomesta Explosionen av en badring (ohj. Tommi Seitajoki), Kristal (ohj. Zaida Bergroth), Talvinen järvi (ohj. Petteri Saario) sekä Limbo (ohj. Nalle Sjöblad).

Lisätietoa: https://www.clermont-filmfest.org/en/