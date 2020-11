Lasse Saarinen jatkaa Suomen elokuvasäätiön johdossa

Suomen elokuvasäätiön hallitus on nimittänyt Lasse Saarisen toiselle kaudelle elokuvasäätiön johdossa. Säätiön johtajan toimikausi on enintään viisi vuotta, jonka jälkeen hänet voidaan nimittää vielä yhdeksi jatkokaudeksi. Saarinen aloitti säätiön johtajana 1.8.2016.

Elokuvasäätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Brunila kommentoi nimitystä:

“Lassen elokuva-alan monipuoliselle kokemukselle ja syvälliselle tuntemukselle on erittäin paljon tarvetta tulevina vuosina kotimaisen elokuva-alan luotsaamiseksi läpi murrosvaiheen, jonka taustalla on pandemian ohella alan rahoitukseen, kansainvälistymiseen ja uusiin jakelukanaviin liittyvät haasteet.”

“Suomen elokuvasäätiön hallitus jatkaa yhdessä Lassen kanssa hänen toimikaudellaan aloitettua tärkeää kehitystyötä elokuvasäätiön sekä koko av-alan toiminnan ohjaamiseksi entistä moninaisempaan, sosiaalisesti vastuullisempaan ja ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan,” Brunila jatkaa.

Lasse Saarinen siirtyi elokuvasäätiön johtoon elokuvatuotantoyhtiö Kinotar Oy:n toimitusjohtajan ja tuottajan tehtävästä. Hän on tuottanut yhteensä yli 80 pitkää näytelmä-, dokumentti- ja lyhytelokuvaa, tv-sarjoja sekä kokeellisia mediataidetuotantoja. Lisäksi hän on toiminut tuottajana useissa kansainvälisissä yhteistuotannoissa. Pitkällä urallaan Saarinen on myös vaikuttanut lukuisissa elokuva- ja taidealan luottamustehtävissä.

“Kiitän elokuvasäätiön hallitusta luottamuksesta. On suuri ilo jatkaa tässä erittäin mielenkiintoisessa työssä elokuva- ja av-alan tukena. Omalta osaltani jatkopäätöksen teki erittäin helpoksi elokuvasäätiön positiivinen ja työlleen omistautunut henkilöstö, jonka kanssa on helppo tehdä työtään,” Lasse Saarinen kommentoi jatkokauttaan.

Suomen elokuvasäätiön johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää säätiön toimintaa sekä toimeenpanna säätiön hallituksen päätökset. Hän vastaa säätiön juoksevasta hallinosta sekä toimihenkilöiden palkkauksesta.