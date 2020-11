Kuvaajien taidetta kunnioittavan Camerimagen kilpailussa Själö ja Helene

EnergaCamerimage-festivaali järjestetään 14.–21.11. poikkeuksellisesti verkossa. Festivaalin kotipaikka on Puolan Toruńissa.

Camerimagen fiktioelokuvien kilpailussa on mukana taiteilijaelämäkerta Helene, jonka on ohjannut Antti J. Jokinen ja kuvannut Rauno Ronkainen. Helene Schjerfbeckistä kertova elokuva sai Suomessa ensi-iltansa tammikuussa ja se on kerännyt vuoden aikana yli 178 000 katsojaa. Rauno Ronkainen on yksi arvostetuimmista suomalaisista kuvaajista. Hänet on palkittu Jussilla elokuvista Ikitie, Puhdistus ja Käsky.

Dokumenttielokuvien kilpasarjassa on mukana Själö, Lotta Petronellan ohjaama ja Kerttu Hakkaraisen kuvaama elokuva Turun saaristossa sijaitsevasta Seilin saaresta. Elokuva sai ensi-iltansa CPH:DOXissa ja on parhaillaan katsottavissa Yle Areenassa. Nuoremman polven kuvaaja Hakkarainen on kuvannut kymmeniä lyhytelokuvia, mm. Yksittäistapauksen elokuvat Shake! ja Buduaar sekä festivaaleilla menestyneen kauhuelokuvan Helsinki Mansplaining Massacre.

Dokumenttielokuvien kilpailussa on mukana myös elokuvasäätiön tukema vähemmistöyhteistuotanto Bitter Love (ohj. Jerzy Śladkowski), jonka osatuottaja on Made.

Festivaalin sivut: https://camerimage.pl/en/