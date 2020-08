Kesällä on katsottu kotimaisia ja animaatioelokuvia

Kesäajan ylivoimaisesti katsotuin elokuva on ollut Tuukka Temosen ohjaama ja Olga Temosen tähdittämä Aika jonka sain. Kesä- ja heinäkuun katsojalistoja dominoinut elokuva on kerännyt toistaiseksi kesän aikana yli 34 000 katsojaa. Yhteensä elokuvalla on jo yli 46 500 katsojaa.

Aikajakson toiseksi katsotuin elokuva oli vajaan kahdenkymmenen tuhannen katsojan saaliilla animaatioelokuva Palomies Sami: Toimintatähti!. Pixar-studion animaatio Eteenpäin, inkerinsuomalaisen Tarkkisen perheetä kertova virolais-suomalainen yhteistuotanto Näkemiin Neuvostoliitto ja parhaan elokuvan Oscarin ja Cannesin Kultaisen palmun voittanut Parasite keräsivät kukin noin 18 500 katsojaa.

Kesän aikana on elokuvateattereissa toistaiseksi käyty yhteensä reilut 305 000 kertaa. Kesäkuussa suuri osa elokuvateattereista oli vielä kiinni ja kokonaiskatsojamääräksi jäi reilut 22 000 katsojaa. Heinäkuussa kokonaiskatsojamäärä oli jo 212 000 katsojaa ja elokuun ensimmäisen yhdentoista päivän aikana reilut 70 000 katsojaa.

Kotimaiset elokuvat ovat keränneet elokuvateattereissa kesän aikana reilut 84 000 katsojaa eli 27,5 % kokonaiskatsojamäärästä. Koronasta huolimatta kotimaisten elokuvien katsojamäärä on lähes viisinkertainen viime vuoden vastaavan ajanjakson nähden. Yhteensä kotimaiset elokuvat ovat keränneet tänä vuonna reilut 913 000 katsojaa – enemmän kuin kolmena edellisenä vuotena vastaavana aikana. Kotimaisten elokuvien osuus koko vuoden kokonaissaldosta on 35 %.