Käsikirjoitusapurahan määrä nousee, muun elokuvakulttuurin edistämisen tuelle seuraava hakuaika

Elokuvasäätiön myöntämän käsikirjoitusapurahan määrä nousee 1900 euroon / kuukausi. Apurahakuukausien enimmäismäärä on 12, mikä tarkoittaa, että tuen enimmäismäärä on 22 800 euroa. Tukimäärän muutos on voimassa vuoden toiselta hakukierrokselta alkaen.

Alkuvuodesta lanseeratulle muun elokuvakulttuurin edistämisen tuelle on ilmoitettu seuraava hakuaika, 14.4.2020. Tukipäätökset tehdään viikolla 22.

Lue lisää hakuilmoituksista sivulta Haettavat tuet ja hakuajat sekä tukioppaista.

Päivitys 19.2. – muun elokuvakulttuurin edistämisen tuen hakuaikaa jatkettiin päivällä.