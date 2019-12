Jumanji: The Next Level avasi kärjessä

Jumanji-elokuvasarjan uusi osa Jumanji: The Next Level avasi viikonlopun selvästi katsotuimpana yli 22 000 katsojalla. Viime viikon keskiviikkona ensi-iltansa saanut elokuva keräsi koko pitkän viikonlopun aikana lähes 31 000 ja tähän päivään mennessä jo liki 35 000 katsojaa. Viikonlopun toisena uutuutena oli suomalaissukuisen Emma Tammen ohjaama kauhu-western The Wind 347 katsojalla 13 salissa. Lisäksi ranskalais-suomalainen dokumentti This Train I Ride tuli ensi-iltaan maanantaina 2.12. Viime viikonloppuna se keräsi 17 salissa 142 katsojaa. Yhteensä sille on kertynyt katsojia jo 311.

Täydellinen joulu saavuttaa sadantuhannen katsojan rajan todennäköisesti tänään. Itsenäisyyspäivän kunniaksi useat elokuvateatterit esittivät Aku Louhimiehen Tuntematonta sotilasta. Se tekikin paluun top 20 -listalle sijalle 20.