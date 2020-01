Jonna Kinan uusi lyhytelokuva Akiya valittu Berliinin elokuvajuhlien kokeelliseen Forum Expanded -sarjaan

AV-arkin tiedote

Jonna Kinan uusi lyhytelokuva Akiya (2019) on valittu Berliinin elokuvajuhlien kokeelliseen Forum Expanded -sarjaan AV-arkin levittämänä. Teos saa maailman ensi-iltansa 21.2.2020. 70. Berliinin elokuvajuhlat järjestetään 20.2.–1.3.2020.

Akiya on laulumuotoinen kertomus miljoonien tyhjien ja hylättyjen talojen ilmiöstä Japanissa. Teoksessa ei kuitenkaan näytetä kuvia asumattomista rakennuksista, vaan se toimii teoksen runollisena ja käsitteellisenä elementtinä. Laulu on esitetty Nō-teatterille ominaiseen runomuotoisen puheen tyyliin. Sanat on käännetty arkaaiseen muromachi-kauden (1333–1573) japanin kieleen. Teksti perustuu poeettisiin katkelmiin ja sanomalehtiartikkeleiden fragmentteihin tyhjistä ja unohdetuista taloista, metafysiikkaan sekä omituiseen huumoriin, joka antaa luonteen ja persoonallisuuden kuulemallemme äänelle.

Teos on 35 mm filmille kuvattu yhden kohtauksen teos, jossa analoginen kelanauhuri toistaa kappaleen neutraalia taustaa vasten. Laulu assosioituu ihmisen sijaan koneeseen. Esiintyjästä tulee kone ja koneesta esiintyjä. Teos käsittelee esineiden, kielten ja ihmisten väliaikaisuutta. Teos luo mytologiaa tulevaisuudesta: vuoropuhelussa yhdistyvät perinteinen tarinankerronta ja nykyaikainen autioitumisilmiö.

Jonna Kinan (s.1984) teokset risteävät usein kuvan, kielen ja äänen alueella. Hänen teoksiaan on ollut esillä muun muassa Tokion valokuvataiteen museossa, Rooman Fondazione Pastificio Cereressä, Dunkers Kulturhusissa Helsingborgissa, Musée de l’Elyséessä Lausannessa, Rotterdamin elokuvafestivaalilla, Göterborgin Hasselblad Foundationissa, Espoon modernin taiteen museo EMMAssa, Tallinnan nykytaiteen museo Kumussa sekä Sara Hildénin taidemuseossa Tampereella. Kinan teos Arr. for a Scene (2017) valittiin Nordisk Panorama -elokuvafestivaalilla parhaaksi pohjoismaiseksi lyhytelokuvaksi 2017 ja samana vuonna hänet nimitettiin ehdolle VISIO Young Talent Acquisition Prize -palkintoon Firenzessä.

Tarkemmat teostiedot AV-arkin sivuilla: https://www.av-arkki.fi/fi/works/akiya/

Forum Expandedin ohjelmisto Berliinin elokuvajuhlien sivuilla: https://www.berlinale.de/en/press/press-releases/detail_31762.html

TEOSTIEDOT

Ohjaus & käsikirjoitus: Jonna Kina

Laulu: Ryoko Aoki

Kuvaus: Ville Piippo

Käännös: Makiko Sakurai

Äänisuunnittelu: Jonathan Fuhrer, Juan de Dios Magdaleno

Levitys: Av-arkki – suomalaisen mediataiteen keskus

Tuotantoa tukeneet: AVEK, Taiteen Edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto, Tokyo Arts and Space