Jan Ijäksen uusi lyhytelokuva Rotterdamin elokuvafestivaalille

Rotterdamin elokuvajuhlat on yksi keskeisistä eurooppalaisfestivaaleista ja tunnettu erityisesti kokeellisten elokuvien näyttämönä. Alankomaalaisfestivaali järjestetään 22.1.–2.2.2020.

Jan Ijäksen jätteitä käsittelevän lyhytelokuvasarjan neljäs osa Waste no. 4 New York, New York nähdään festivaalin Bright Future -sarjan lyhytelokuvaohjelmassa. Elokuvassa käydään 12 hautausmaalla ja yhdellä kaatopaikalla New Yorkissa.

Waste-elokuvasarjan aiemmissa osissa Ijäs on kuvannut vanhentuneiden räjähteiden tuhoamisaluetta Kittilässä, arvonsa menettäneiden setelien kierrätystä Zimbabwessa sekä pakolaisveneiden hautausmaata Lampedusan saarella. Elokuvasäätiö on yksi elokuvasarjan rahoittajista.

Rotterdamin Voices-sarjassa on mukana ruotsalaisohjaaja Jonas Selberg Augustsénin pitkä draama The Longest Day. Elokuvan suomalaiset osatuottajat ovat Annalisa Schmuckli ja Saana Räntilä Empire Pictures -yhtiöstä. Napapiirin pohjoispuolelle sijoittuvassa elokuvassa seurataan juhannusta viettäviä ihmisiä.

Lisätietoa festivaalista: https://iffr.com/en