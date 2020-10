IDFAn opiskelijasarjassa mukana suomalainen lyhytelokuva, IDFAcademyyn valittu kaksi suomalaisohjaajaa

Forumissa esitellään Illumen tuleva, Venäjälle sijoittuva dokumenttihanke. Festivaalin muissa sarjoissa on mukana myös kaksi vähemmistöyhteistuotantoa.

Maailman arvostetuimpiin elokuvatapahtumiin kuuluva IDFA, Amsterdamin kansainvälinen dokumenttielokuvafestivaali, järjestetään hybridimuotoisena 16.11.–6.12.2020. Pohjoismaisten elokuvainstituuttien Scandinavian Films -organisaatio, johon myös Suomen elokuvasäätiö kuuluu, edistää tapahtuman aikana pohjoismaisen dokumenttielokuvan näkyvyyttä.

Suomesta festivaalin ohjelmistoon on valittu lyhytdokumentti Hiljaisuus, joka on mukana opiskelijaelokuvien kilpasarjassa. Aalto-yliopistossa elokuvaa opiskelevan Saara Hakkaraisen elokuva käsittelee tabuaihetta, pedofiliaa. Arkistomateriaalia, näyteltyjä kohtauksia ja haastatteluja yhdistävä 15-minuuttinen elokuva kertoo vahingollisten tunteidensa kanssa kamppailevan Aleksin tarinan.

Festivaalin ohjelmistossa on myös kaksi Suomen elokuvasäätiön tukemaa vähemmistöyhteistuotantoa. Tunnustettujen elokuvantekijöiden töitä esittelevässä Masters-sarjassa on mukana Jerzy Sladkowskin ohjaama ruotsalais-suomalais-puolalainen Bitter Love, jonka suomalaisia osatuottajia ovat Ulla Simonen ja Ilona Tolmunen (Made). Festivaalisuosikkien Best of Fests -sarjassa on Radu Ciorniciucin ohjaama romanialais-saksalais-suomalainen Acasă, My Home, jonka suomalainen osatuottaja on Ari Matikainen (Kinocompany).

Ammattilaistapahtuma IDFA Forumiin valittiin 20 Pitch Project -hanketta, jotka esitellään ostajille ja levittäjille. Mukana on tuotantoyhtiö Illumen The Trans Syrian Express, tuottajana Pertti Veijalainen ja ohjaajana arvostettu venäläinen elokuvantekijä Alina Rudnitskaya. Elokuvan nimi viittaa Venäjän puolustusministeriön järjestämään, raiteilla liikkuvaan näyttelyyn, jossa Venäjälle tuotiin esille sotasaalista Syyriasta.

IDFAcademy on nouseville tekijöille suunnattu hanke, jossa kehitetään tulevia elokuvia. Suomesta mukana ovat ohjaajat Vesa Kuosmanen ja Einari Paakkanen. Kuosmanen valmistelee parhaillaan Tuffi Filmsille eläinoikeusaiheista dokumenttielokuvaa We Are Animals. Paakkanen ohjaa napafilms-tuotantoyhtiölle suomalaisten karaokerakkaudesta kertovaa Karaoke kansa -elokuvaa.

Lisätietoa: idfa.nl