Helene palkittiin Camerimage-festivaalilla

Kuvaajien taidetta kunnioittava Puolan Camerimage-festivaali jakoi palkintonsa lauantaina 21.11. Taiteilijaelämänkerta Helene palkittiin Silver Frog -palkinnolla, joka on festivaalin kakkospalkinto.

Helene Schjerfbeckistä kertova elokuva kilpaili Camerimagen fiktioelokuvien kilpailussa. Elokuvan on ohjannut Antti J. Jokinen ja kuvannut Rauno Ronkainen, joka on yksi arvostetuimmista suomalaisista kuvaajista. Ronkainen on palkittu Jussilla elokuvista Ikitie, Puhdistus ja Käsky. Helene sai Suomessa ensi-iltansa tammikuussa ja se on kerännyt vuoden aikana yli 178 000 katsojaa.

Helenen lisäksi Camerimagessa oli mukana dokumenttielokuvien kilpailussa Lotta Petronellan ohjaama ja Kerttu Hakkaraisen kuvaama Själö sekä elokuvasäätiön tukema vähemmistöyhteistuotanto, Jerzy Śladkowskin ohjaama Bitter Love, jonka osatuottaja on Made.

Puolan EnergaCamerimage-festivaali järjestettiin 14.–21.11. poikkeuksellisesti verkossa.

Katso kaikki festivaalilla palkitut: https://camerimage.pl/en/laureaci-energacamerimage-2020/