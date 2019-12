Hannaleena Haurun elokuvahanke on voittanut tuotantorahoituksen Venetsian Biennaalin Cinema Collegessa

Elokuvayhtiö Aamun tiedote

Fucking with Nobody saa maailmanensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla 2020

Hannaleena Haurun kehitteillä oleva pitkä elokuva Fucking with Nobody on yksi neljästä valitusta elokuvahankkeesta, jotka saavat 150 000 euron rahoituksen Venetsian Biennaalin Cinema Collegessa. Cinema College on vuodesta 2012 asti osana Venetsian Biennaalia järjestetty koulutusohjelma ja kilpailu, jonka tavoite on edistää mikrobudjettielokuvien tuotantoa. Ennen kaikkea Cinema College haluaa tukea uusien luovien tekijöiden mahdollisuuksia luoda elokuvataidetta. Fucking with Nobody on ensimmäinen mukaan valittu suomalaishanke.

”Olin jo joitakin vuosia aiemmin bongannut, että Venetsian Biennaalilla on hanke, joka tukee omaperäisiä elokuvia, jotka tehdään pienellä budjetilla ja tiiviillä aikataululla. Kuvailu sopii suurimpaan osaan omasta elokuvatuotannostani, joten päätimme hakea mukaan tällä uudella elokuvalla,” kertoo Hauru. ”Ihanaa tässä on ollut kilpailun avoimuus. Mukana oli alun perin 12 elokuvahanketta, jotka osallistuivat samaan kehittämis-workshoppiin, ja saimme tutustua toistemme hankkeisiin”, jatkaa Hauru.

Fucking with Nobody on ajankohtaissatiiri, jossa 36-vuotias elokuvaohjaaja nousee tahtomattaan suosioon intiimien sekoiluidensa seurauksena.

Elokuvan käsikirjoituksesta vastaavat Hannaleena Hauru ja Lasse Poser, joiden edellinen yhteinen teos Metatitanic valmistui syksyllä 2018. Hauru myös ohjaa elokuvan. Elokuvan tuottaa Elokuvayhtiö Aamu, jonka tuottajat Emilia Haukka ja Jussi Rantamäki ovat tuottaneet Haurun edellisiä elokuvia mukaan lukien hänen ensimmäisen pitkän elokuvansa Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset (2017) ja Älä kuiskaa ystävän suuhun (2014).

Elokuva osallistuu Cinema Collegen workshopeihin myös joulukuussa 2019 ja tammikuussa 2020. Elokuva kuvataan maalis-huhtikuussa 2020 ja sen ensi-ilta on Venetsian elokuvajuhlilla syyskuussa 2020.

Linkki uutiseen Venetsian biennaalin sivuilla (italiaksi): https://www.labiennale.org/en/news/3-final-projects-selected-biennale-college-cinema-2018-19-clone