Hannaleena Haurun elokuva Fucking with Nobody saa maailmanensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla

Elokuvayhtiö Aamun tiedote

Hannaleena Haurun ja Lasse Poserin käsikirjoittama ja Haurun ohjaama satiirinen draamaelokuva Fucking with Nobody saa maailman ensi-iltansa 77. Venetsian elokuvajuhlilla syyskuussa. Elokuvan ovat tuottaneet Emilia Haukkaja Jussi Rantamäki maineikkaasta Elokuvayhtiö Aamusta, joka tunnetaan mm. Cannes-palkitun Hymyilevä mies -elokuvan ja tulevan ohjaaja Hamy Ramezanin elokuvan Ensilumi tuottajana.

Fucking with Nobody on Haurun (Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset, 2017) toinen pitkä elokuva. Elokuvassa fiktio ja autofiktio törmäävät ja sulavat toisiinsa, kun käsikirjoittaja-ohjaaja Hauru näyttelee pääosaa ikisinkkuna elokuvaohjaajana, joka alkaa elää parodista rakkaustarinaa Instagramissa nuoren näyttelijän Ekun kanssa.

Fucking with Nobody esitetään 2.–12. syyskuuta järjestettävän festivaalin Biennale College Cinema -esityssarjassa. Elokuva osallistui viime vuonna Venetsian Biennaalin Cinema College -koulutusohjelmaan, jossa se oli yksi mikrobudjettirahoituksen voittajahankkeista. Vuodesta 2012 asti järjestetyn Cinema Collegen tavoitteena on edistää uutta luovaa elokuvataidetta. Fucking with Nobody on ensimmäinen mukaan valittu suomalaishanke. Tuottaja Emilia Haukka iloitsee valinnasta ja elokuvan valmistumisesta:

”Elokuvan idea on syntynyt vasta vuosi sitten kesällä, ja on mahtavaa, että se on jo nyt matkaamassa Venetsian arvostetulle festivaalille. Elokuvan tuotantoaikataulu oli alun perinkin nopea, ja Covid-19-pandemia on asettanut sille lisäksi omat haasteensa. Olemme todella onnellisia ja iloisia, että elokuva valmistuu ja on mukana Venetsian elokuvajuhlien ohjelmistossa – meidän kaikkien on todella syytä olla ylpeitä!”

Haurun lisäksi elokuvan rooleissa nähdään Samuel Kujala, Sara Melleri, Lasse Poser, Pietu Wikström, Tanja Heinänen, Jussi Lankoski, Hanna-Kaisa Tiainen ja Anna Kuusamo. Elokuvan ovat kuvanneet Lasse Poser ja Jan-Niclas Jansson, äänisuunnitellut Karri Niinivaara ja leikannut Hannaleena Hauru.