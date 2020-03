Haku Cut to the Chase – R&A Shorts -lyhytelokuvatapahtuman kotimaiseen kilpailuun on auki

Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin lyhytelokuvatapahtuma Cut to the Chase – R&A Shorts kutsuu elokuvantekijöitä osallistumaan vuoden 2020 kotimaiseen lyhytelokuvakilpailuun. Haku kilpailuun aukeaa maanantaina 2.3. ja päättyy sunnuntaina 31.5. Cut to the Chase – R&A Shorts järjestetään 23.–27. syyskuuta 2020 osana Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalia.

Lyhytelokuvatapahtuma Cut to the Chase – R&A Shorts avaa jälleen haun kotimaisille lyhytelokuville. Kilpailuun voi hakea 1.1.2019 jälkeen valmistuneella max. 30-minuuttisella fiktio-, dokumentti- tai animaatioelokuvalla. Kilpasarjan elokuvat valitsee festivaalin esiraati ja voittajaelokuvat festivaalin nimeämä jury. Kaikki kilpasarjan elokuvat esitetään syksyn 2020 R&A Shorts -lyhytelokuvatapahtumassa.

Paras kotimainen lyhytelokuva palkitaan R&A Shorts -pääpalkinnolla, joka on rahapalkinto. Toista kertaa jaettava Suomen elokuvasäätiön Uusi aalto -palkinto jaetaan uudelle tekijälahjakkuudelle, jonka lyhytelokuva antaa suuntaa suomalaisen elokuvan valoisalle huomiselle. Palkinto on elokuvasäätiön tarjoama festivaalimatka eurooppalaiselle lyhyt- ja dokumenttielokuvaan keskittyneelle festivaalille (Clermont-Ferrand, Oberhausen, Annecy, Nordisk Panorama tai IDFA).

Tänä vuonna annetaan myös ensimmäistä kertaa parhaan opiskelijaelokuvan palkinto, joka on akkreditointi vuoden 2021 Rakkautta & Anarkiaa -festivaalille sekä Finnish Film Affair -ammattilaistapahtumaan. Opiskelijaelokuvat kilpailevat myös kaikista muista palkinnoista.

Lisäksi kaikki kotimaisen lyhytelokuvakilpailun elokuvat kilpailevat yleisöpalkinnosta, joka on elokuvan ohjaajalle myönnettävä tuotepalkinto.

Haku vuoden 2020 kilpailuun on auki 2.3.–31.5. Cut to the Chase – R&A Shorts järjestetään 23.–27. syyskuuta 2020 osana HIFF – Rakkautta & Anarkiaa -festivaalia.

Ilmoittautumislinkki ja tarkemmat osallistumisohjeet löytyvät osoitteesta:

hiff.fi/festivaali/elokuvan-ilmoittaminen/