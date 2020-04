Finnish Film Affairin projektihaku on avattu

Finnish Film Affairin tiedote

Kehitteillä olevat hankkeet voivat hakea mukaan Works in Development -sarjaan sekä Game Changers -kehittelyklinikkaan 3.6.2020 asti

Kehitteletkö parhaillaan pitkää elokuvaa, jolla on kansainvälistä potentiaalia? Etsitkö kansainvälistä myyntiagenttia tai osatuottajia? Kehittelyvaiheessa olevat elokuvaprojektit voivat nyt hakea mukaan Finnish Film Affairin Works in Development -sarjaan 3.6.2020 asti.

Osana HIFF – Rakkautta & Anarkiaa -festivaalia järjestettävä Finnish Film Affair (FFA) on Suomen suurin elokuva-alan kansainvälinen ammattilaistapahtuma, joka toimii suomalaisen elokuvan myynti- ja markkinointipaikkana. 9. Finnish Film Affair järjestetään Helsingissä 23.-25.9. Koronaepidemian vuoksi FFA:lle suunnitellaan parhaillaan virtuaalista versiota perinteisen tapahtuman rinnalle. Tiedotamme lisää suunnitelmistamme toukokuussa, mutta yksi asia on varmaa: suomalaisilla elokuvantekijöillä on tänäkin vuonna mahdollisuus esitellä hankkeitaan erinomaiselle joukolle kansainvälisiä ostajia, festivaaleja, levittäjiä ja rahoittajia.

Works in Development -sarjaan valitut hankkeet pääsevät pitchaamaan Finnish Film Affairissa torstaina 24.9., saavat akkreditaation tapahtumaan, kuratoituja tapaamisia ja pitchauskoulutusta. Elokuva-alan ammattilaisista koostuva raati tulee tekemään hankkeiden valinnan kesäkuussa 2020.

Kehittelyvaiheessa olevat projektit voivat lisäksi hakea Works in Development -lomakkeella Game Changers -kehittelyklinikkaan, joka järjestetään Helsingissä FFA:n avajaispäivänä yhteistyössä Women in Film & Television Finlandin ja Action!-projektin kanssa. Klinikkaan valitaan 2-3 projektia, joiden toivotaan tuovan esille rohkeasti erilaisia ääniä ja moninaisia tarinoita. Tiimien osanottajista vähintään 50% tulee olla naisia.

Jo tuotannossa olevien hankkeiden Works in Progress -sarja sekä tapahtumassa esiteltävät dokumenttielokuvaprojektit ovat edellisten vuosien tapaan kutsupohjaisia. Kutsut lähetetään kesäkuussa. Finnish Film Affairin ohjelmistoon kutsutaan lisäksi noin 25 valmistunutta fiktio- ja dokumenttielokuvaa, jotka ovat tapahtuman ajan esillä Festival Scope -verkkokirjastossa ja saavat lisäksi näkyvyyttä Finnish Film Affairin viestinnässä.

Hae mukaan 3.6. mennessä: finnishfilmaffair.fi/ffa/call-for-projects/