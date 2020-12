Ensi vuonna 20-vuotisjuhliaan viettävä DocPoint raottaa tulevaa ohjelmistoaan

DocPointin tiedote

Tänä vuonna kävijäennätyksen tehnyt DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali järjestetään seuraavan kerran 29.1.-7.2.2021 tiukasti koronaturvallisuudesta huolta pitäen. Suomen ainoan yksinomaan dokumenttielokuviin keskittyvän festivaalin juhlavuoden valmistelut ovat jo pitkällä. Tulevan vuoden uutuutena mukana on kotimainen- ja ulkomainen kilpasarja sekä online-näytöksiä, jotka mahdollistavat että festivaalin tarjonnasta pääsee nauttimaan myös muualla Suomessa sekä mahdollisten koronarajoitusten aikana.

Kymmenpäiväiseksi kasvaneen festivaalin ohjelmistossa tullaan näkemään tämän hetken puhutuimmat ja kehutuimmat dokumenttielokuvat sekä harvinaisempia helmiä. Festivaalin kantavana teemana on monimuotoisuus. 20-vuotisjuhliaan viettävä DocPoint varautuu koronaan sekä tarjoamalla turvallisen elokuvateatterikokemuksen viranomaismääräyksiä tiukasti noudattaen että kiinnostavalla online-elokuvaohjelmistolla. Myös ohjaajahaastatteluja ja muuta oheisohjelmistoa tulee tarjolle festivaalin verkkosivuille.

DocPointin kansainvälisessä ohjelmistossa on useita temaattisia kokonaisuuksia. Mukana on muun muassa viisi mielenkiintoista uutta afrikkalaiselokuvaa, joissa maanosaa katsotaan afrikkalaisten tekijöiden silmin. Kotimaisen ja ulkomaisen kilpasarjan sekä muiden ajankohtaisten dokumenttielokuvien lisäksi DocPoint tarjoaa muun muassa festivaalin kaikkien taiteellisten johtajien valitsemat suosikkielokuvat sekä teemakeskusteluja ja masterclass-tilaisuuksia. DocPointin koko ohjelmisto julkistetaan 7.1. 2021, mutta alla on jo muutamia maistiaisia festivaalin kansainvälisestä tarjonnasta.

Gorbachev. Heavenon ainutlaatuinen kurkistus Neuvostoliiton viimeiseksi presidentiksi jääneen Mihail Gorbatšovin elämään ja ajatuksiin. Pitkän uran tehneen ja lukuisilla palkinnoilla palkitun venäläisdokumentaristin Vitali Manskin Gorbachev. Heaven koostuu nyt jo 89-vuotiaan Gorbatšovin kanssa käydyistä keskusteluista, joissa Nobel-palkittu suurmies käy läpi sekä omaa että maansa historiaa. Elokuva on surumielinen ja intiimi kurkistus valtansa menettäneen suuren johtajan yksityisyyteen. Manski on kuvannut dokumenttia niin Gorbatšovin kotona kuin venäläisessä valtionsairaalassakin, johon Gorbatšov joutui terveydentilansa heikennyttyä. Gorbachev. Heaven tarjoillaan tuoreena – dokumentin kuvaaminen jatkui aina uudenvuodenjuhliin 2020 saakka. Katso traileri täältä.

Myös ukrainalaisen Iryna Tsilykin ohjaama The Earth is Blue as an Orange on niittänyt kiitosta festivaaleilla ja se palkittiin parhaasta ohjauksesta Sundancen arvostetuilla elokuvajuhlilla aiemmin tänä vuonna. Kauniisti kuvattu dokumenttielokuvaseuraa yksinhuoltajaäidin ja tämän neljän lapsen elämää piiritetyssä Ukrainassa. Dokumentissa sekoittuvat perheen arkinen elämä pommitusten keskellä sekä elokuvakuvaajan ammatista haaveilevan perheen vanhimman tyttären lavastamat kohtaukset perheen ja naapuruston kohtaamissa vaarallisissa tilanteissa. Katso elokuvan traileri täältä.

DocPoint ja Docventures järjestävät yhdessä ilmastoaktivisti Greta Thurnbergin elämää tiivisti seuraavan I Am Greta –dokumenttielokuvan Suomen ensi-illan. Ruotsalainen dokumenttiohjaaja Nathan Grossman on seurannut tiiviisti Thurnbergin elämää liki kahden vuoden ajan. Dokumentissa päästäänkin näkemään läheltä tämän poikkeuksellisen rohkean nuoren naisen taistelua ilmastonmuutosta vastaan ja tapaamisia maailman päättäjien kanssa sekä yksityiselämää matkojen välillä. DocPointissa ja Ylellä samanaikaisesti esitettävä dokumentti sai maailman ensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla. Katso elokuvan traileri täältä.

DocPoint-festivaalin elokuvateattereina toimivat Bio Rex, Kinopalatsi, Kino Regina, Cinema Orion ja Savoy-teatteri. Festivaalin koko ohjelmisto julkistetaan ja lipunmyynti alkaa 7.1.2021.

Painettu festivaalilehti korvataan festivaalin verkkosivuilla julkaistavalla Festarilehti-nimisellä nettijulkaisulla, jossa festivaalin ohjelmistoa ja festivaalin rakentamista avataan tarkemmin esimerkiksi tekijähaastatteluiden avulla 1.12. lähtien. Suositut joululahjaliput tulevat myyntiin joulukuussa. Koko festivaali järjestetään koronaturvallisuus huomioiden ja sen hetkisiä viranomaisohjeita noudattaen. Päivitämme koronaturvallisuuteen liittyviä ohjeistuksia ja käytäntöjä festivaalin kotisivuille.

docpointfestival.fi