Elokuvateattereille ja -festivaaleille miljoona euroa koronatukea elokuvasäätiöltä

Lisätoimintatukea haettiin yli 2,8 miljoonaa euroa. Miljoonan euron tukipotti jaettiin 77 tuenhakijalle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Suomen elokuvasäätiölle huhtikuun lopussa miljoona euroa elokuvateattereiden ja elokuvafestivaalien tulevan toiminnan turvaamiseksi. Koronapandemian takia asetetut kokoontumisrajoitukset keskeyttivät maaliskuussa elokuvateatteritoiminnan.

Elokuvasäätiön hallitus myönsi lisätoimintatukea 74 elokuvateatteriyritykselle ja -yhdistykselle. Osa yrityksistä pyörittää useampaa elokuvateatteria. Teatterit saivat tukea yhteensä reilu 900 000 euroa. Suurimmat tuensaajat ovat 10 kaupungissa teattereita pyörittävä Bio Rex Cinemas ja viidellä paikkakunnalla toimiva Savon kinot.

”Teatterit ovat kärsineet ennennäkemättömiä tappioita, mutta vaikuttaisi siltä, että pahimmilta uhkakuvilta on onneksi vältytty”, sanoo elokuvasäätiön esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil. ”Uskaltaisin toivoa, että lisätuen ja rajoitusten löyhentämisen myötä lähes kaikki teatterit voivat palata kesän aikana näytöstoimintaan. Tästä eteenpäin tilanne riippuu yleisen pandemiatilanteen kehityksestä.”

Kesäkuun alussa avanneita teattereita on nelisenkymmentä. Salien katsojamäärissä on edelleen koronapandemiaan liittyviä rajoituksia ja myös päiväkohtaisia näytöksiä on ollut keskimäärin hieman vähemmän. Nämä asiat huomioon ottaen elokuvateattereiden katsojamäärät olivat salien täyttöasteen osalta jopa hieman paremmat kuin viime vuoden kesäkuun ensimmäisellä viikolla. ”Turvavälit ja väljemmät katsomot eivät tunnu suomalaista yleisöä haittaavan”, Arnkil toteaa.

Elokuvateattereissa kävi vajaa 3300 katsojaa kesäkuun ensimmäisellä viikolla 1.–7.6.2020.

Tukea sai myös kolme elokuvafestivaalia, jotka ovat elokuvasäätiön tuen piirissä ja jotka tämän kevään aikana kärsivät koronapandemian vaikutuksista: Espoo Ciné, Night Visions ja Sodankylän elokuvajuhlat. Festivaalien tuet olivat yhteensä vajaa 95 000 euroa. Espoo Ciné ja Night Visions joutuivat siirtämään tapahtumansa keväältä loppuvuoteen. Sodankylän elokuvajuhlat muutti festivaalinsa virtuaalitapahtumaksi.

Elokuvasäätiön muut touko-kesäkuun tukipäätökset julkaistaan ensi viikolla.

Kuva: Kino Tapiola, Espoo